Cum a scăpat cu viață Andrei Tinu după ce a fost mușcat de o viperă

Moartea subită a lui Ion Vladimir Theodorescu, fiul fostului ministru Răzvan Theodorescu, amintește de experiența lui Andrei Tinu, care a scăpat cu viață după ce a fost mușcat de o viperă din propria crescătorie. Acesta a explicat cum anume s-a intervenit asupra lui pentru a nu intra în șoc toxic.

Fiul fostului ministru al Culturii, Răzvan Theodorescu, a fost găsit mort, luni, în casa de vacanță pe care o deținea în localitatea Corbeni din județul Argeș. Bărbatul ar fi trăit dacă ar fi cerut ajutorul medicilor și i s-ar fi administrat serul antiviperin. Declarația aparține șefei Serviciului de Medicină Legală Argeş, care a dat detalii despre datele preliminare ale necropsiei.

„Moartea a fost violentă, cauzată de şocul toxic generat de posibila intoxicaţie cu venin provocată de muşcătura de şarpe, dar până nu vom avea toate examenele complementare, toate datele, nu ne putem pronunţa cu certitudine. Fiind o persoană corpolentă, a difuzat în timp veninul in sistemul sangvin. Dacă ar fi primit serul antiviperin, da, ar fi supravieţuit”, a declarat Mihaela Popescu, şefa Serviciului de medicină legală din Argeş, citată de Mediafax.ro .

Andrei Tinu, fiul fostului ziarist Dumitru Tinu, a fost mușcat de o viperă din propria crescătorie, în 2011, iar faptul că s-a îndreptat d eurgență spre spital, dar și că a avut antiveninul la el, i-a salvat viața.

”Dintr-o pasiune mai veche de-ale mele pentru reptile s-a născut, in anul 2010, o fermă de vipere cu corn. Scopul principal a fost şi este acela de a creşte şi de a inmulţi aceste captivante animale aflate in pericol de extincţie, pentru a le reproduce şi a susţine, astfel, biodi versitatea.

In ziua fatidică de 26 noiembrie 2011, o serie de coincidenţe au dus la provocarea unui accident teribil (…). În momentele care s-au succedat muşcăturii, vitale au fost cunoştinţele pe care le aveam legat de măsurile de prim ajutor care trebuie luate in astfel de situaţii. De aceea, este recomandat ca aceia care intră in contact cu viperele, indiferent dacă sunt fermieri, vizitatori sau iubitori ai drumeţiilor, să ştie exact ce trebuie să facă dacă păţesc un asemenea necaz. In primul rand, mi-am păstrat calmul tot timpul, de la momentul muşcăturii şi pană cand am ajuns la spital. Eram conştient că, dacă imi pierd cumpătul, ritmul cardiac va creşte şi asta va duce la difuzarea mult mai rapidă a veninului in organism. Ştiam, de asemenea, că trebuie să răman calm şi lucid pentru a-mi gestiona operaţiunea de salvare, deoarece aveam cele mai multe cunoştinţe in domeniu. Aşadar, am luat serul antiviperin, pe care il ţineam in frigiderul de la fermă, miam pus haina pe mine şi, in două minute, am plecat cu maşina RTV către Bucureşti. Am stat pe bancheta din spate, liniştit, cu braţul afectat in jos, sub nivelul inimii. Nu am aplicat un garou, ci doar am rugat să fiu strans cu un fular in zona antebraţului. Nu mi-am injectat singur serul antiviperin pentru că ştiam că această operaţiune trebuie făcută doar sub supraveghere medicală. Am fost puţin neliniştit preţ de cateva minute, timp in care urmăream foarte atent dacă prezint vreun semn de şoc anafilactic. După aproximativ 10 minute, neavand niciun astfel de indiciu, m-am mai calmat, gandindu-mă că se putea şi mai rău…Muşcătura nu m-a durut pe moment, am simţit doar o mică inţepătură, ca o injecţie. Durere am simţit după vreo 15 minute, cand a inceput să mi se umfle mana. Am rugat-o pe Alina Oprea să sune la 112, pentru ca o ambulanţă să ne aştepte la intrarea in Bucureşti şi, in acest fel, să economisesc timp. Timpul devenise cea mai importantă variabilă in ecuaţia operaţiunii de salvare. Am ajuns relativ repede in Bucureşti, unde, la intrarea in oraş, ne-am intalnit cu Salvarea. Ambulanţa avea un echipaj format dintr-un asistent şi un doctor. Mi-am cerut scuze cadrelor medicale că nu pot să le strang mana din cauze obiective şi, razand, m-am aşezat pe targă. Pe tot parcursul desfăşurării evenimentelor am incercat să imi ţin moralul ridicat şi să nu imi pierd simţul umorului. Doctorul a vrut să imi injecteze serul antiviperin, dar am refuzat, explicandu-i că acesta trebuie administrat după efectuarea unor analize. Este de inţeles faptul că asemenea proceduri, dacă or exista, nu sunt cunoscute, mai ales in zonele nepopulate cu vipere (…).La 10-15 minute după ce m-au supus unei testări alergice cu o cantitate foarte mică de ser antiviperin, mi-au administrat toată doza necesară. Apoi mi-au dat un calmant şi un vaccin antitetanic. Am rămas singur preţ de cateva momente. Singur cu durerea mea. Am simţit nevoia să-mi spun in gand o rugăciune, cea pe care o fac in fiecare seară, inainte de culcare – Tatăl nostru. Eram conştient că nu o să mor, dar, fiind un om credincios, ştiam că fără ajutorul lui Dumnezeu nu poţi trece peste niciun obstacol in viaţă. După aceea, am inceput să mă simt mai bine. Reuşisem să imi păstrez calmul şi să fiu conştient pentru a putea coopera cu medicii in vederea luării tuturor măsurilor care se impuneau”, a povestit Andrei Tinu, cel care redă toată această experiență în cartea lui, ”Otrava de aur”.