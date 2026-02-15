Europa nu este decadentă și woke, spune șefa diplomației UE

„De fiecare dată când aud aceste critici antieuropene, care sunt foarte la modă în acest moment, mă gândesc la tot ce ne-a adus Europa”, a declarat responsabila, în ultima zi a Conferinței de la München privind securitatea, potrivit AFP.

„Contrar a ceea ce ar spune unii, Europa nu este decadentă și woke, și amenințată de o dispariție civilizațională”, a insistat ea, făcând aluzie la criticile președintelui american Donald Trump, care consideră că Europa este amenințată, la fel ca Statele Unite, de imigrația în masă.

SUA nu și-au schimbat atitudinea față de UE, dar Rubio a avut alt ton față de JD Vance

Secretarul de stat Marco Rubio și-a liniștit sâmbătă aliații transatlantici, afirmând că Statele Unite doresc o „alianță revigorată” cu Europa, în timp ce a transmis criticile președintelui american.

Într-un efort vizibil de a liniști aliații europeni, Rubio a abandonat retorica presiunii în favoarea unui discurs despre suveranitate, afirmând categoric că Statele Unite nu își doresc o Europă „dependentă” sau care să joace rolul de „vasal”.

Această repoziționare vine ca un ecou necesar după „lecțiile dure” servite liderilor europeni la Munchen, unde Rubio a condiționat viitorul parteneriatului de o reciprocitate reală și de abandonarea „comodității” strategice.

„Mesajul pe care l-am auzit este că America și Europa sunt legate, atât în trecut, cât și în viitor, și cred că acest lucru este important”, a subliniat Kaja Kallas. „Este clar însă că nu suntem de acord în toate privințele, și acest lucru va continua”.

Kallas a criticat lipsa de fermitate a lui Trump în fața Rusiei

Responsabila diplomației europene a pledat, de asemenea, pentru fermitate față de Rusia în negocierile menite să pună capăt conflictului din Ucraina, insistând asupra necesității de a obține concesii de la Moscova.

„Cea mai mare amenințare pe care o reprezintă Rusia în prezent este că obține mai multe la masa negocierilor decât pe câmpul de luptă”, a estimat ea, solicitând în special limitarea dimensiunii armatei sale, obligarea acesteia să plătească pentru distrugerile comise și asigurarea că va răspunde pentru crimele de război.

Ministrul francez pentru Europa, Benjamin Haddad, și-a îndemnat colegii să se concentreze pe consolidarea UE, mai degrabă decât pe discursurile americanilor.

„Să ne concentrăm pe ceea ce putem controla, pe reînarmarea noastră, pe sprijinul acordat Ucrainei și pe amenințarea pe care Rusia o reprezintă pentru democrațiile noastre”, a argumentat el.

Și președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat sâmbătă, că, de fiecare dată când politicienii americani vorbesc despre declinul lent al Europei, aceștia uită că europenii sunt mai fericiţi şi mai în siguranţă decât ei, relatează Politico.

