Rompetrol a anunțat „Happy Weekend”: atât sâmbătă, cât și duminică, prețul la benzină și la motorină standard a fost redus cu 15 bani pe litru. Reducerea se acordă oricui, indiferent de cât alimentează, potrivit Economica.net.

„Ai reducere de 15 bani/litru la carburanții benzină și motorină standard, direct la pompă, fără alte condiții sau limitări! Reducerea este valabilă în perioada sâmbătă, 14.02.2026, ora 00:00 până duminică, 15.02.2026, ora 23:59 exclusiv în stațiile Rompetrol”, a anunțat Rompetrol, pe Facebook.

Și alte benzinării au promoții de weekend, prin aplicațiile pe care le gestionează. Mol are o promoție prin care persoanele care au instalată aplicația pe telefon beneficiază de cupoane de reducere de 15 bani/litru pentru carburanții standard și de 25 de bani pentru cei premium. Reducerile se aplică la carburanții cumpătați doar în acel weekend, în limita a 20 de litri, potrivit publicației citate.

De asemenea, și Petrom oferă posibilitatea celor care au instalată aplicația să bifeze o reducere de 7 bani pe litrul de carburant standard și 20 de bani pe litru pentru carburanții extra, în weekend, dar în limita la maximum 40 de litri alimentați.

