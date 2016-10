Adelina Viorica Oniga, mama care și-a maltratat fetița de numai patru anișori a încercat, zilele trecute, să obțină clemența magistraților de la Curtea de Apel Cluj pentru a fi judecată în libertate. Instanța a decis ca femeia în vârstă de 20 de ani, din Vișeu de Sus să rămână în continuare în arestul IPJ Maramureș sub acuzația de tentativă de omor asupra unui membru de familie. De după gratii, tânăra și-a sunat plângând soțul și l-a implorat să-i redea libertatea: ”Te implor, scoate-mă din temniță!”.

Imediat după ce pe numele său a fost emis un mandat de arestare de 30 de zile, mama bătăușă a făcut, prin avocatul ei, constestație la decizia instanței sperând, astfel, că va fi totuși judecată în libertate. Numai că judecătorul de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel Cluj care a dezbătut dosarul în cameră de consiliu a luat în calcul starea gravă în care fetița încă se află (leziuni ale pancreasului, ale stomacului, coaste rupte și multiple echimoze pe tot corpul), dar și violența cu care aceasta și-a lovit copilul folosindu-se de pumni, de picioare, de o curea și, după toate probabilitățile, și de o bâtă și au decis ca ea să rămână în continuare la beci.

De acolo, dintr-o celulă a IPJ Maramureș, Adelina Oniga și-a sunat disperată soțul care, credea ea, ar putea-o ajuta să-și recâștige libertatea. ”După ce mi-a bătut fetița cu parul până aproape să o omoare, după ce frații și surorile ei m-au amenințat cu moartea, că-mi taie gâtul, după ce soacră-mea îmi spune să-mi las fata să moară, să o dau pe apă, cum se spune la noi, acum ea mă sună și îmi cere s-o scot din temniță!?! Te implor, scoate-mă din temniță! Nu mai pot! Nu știam ce fac când am lovit fata! Iartă-mă!, mi-a zis plângând la telefon. Dar cum s-o iert după tot ce a făcut?!? Și oricum, nu eu pot s-o scot din temniță. Justiția face asta, nu eu. Dacă e vinovată să stea acolo…”, ne-a declarat Mihai Oniga (28 de ani), tatăl micuței Mihaela.

Cu grave leziuni, copila maltratată e de cinci săptămâni în spital

Copila se află în a cincea săptămână de tratament la Spitalul ”Marie Curie”, din București, unde Mihaela este internată și unde va fi supusă unei delicate operații. Analizele nu i-au ieșit tocmai bine așa că medicii s-au văzut nevoiți să amâne intervenția chirurgicală de îndepărtare a unui cheag care s-a format periculos în apropierea pancreasului micuței, organ oricum grav afectat în urma loviturilor dure încasate. Cât va mai dura acest calvar, încă nu se știe. Între timp, ceilalți doi copii ai soților Oniga – Măriuța Florentina și Mihai Fabian – , au fost luați în grijă de bunica paternă, mama lui Mihai. O echipă de inspectori de la Protecția Copilului Baia Mare a demarat o anchetă socială acasă la femeie pentru a vedea condițiile în care aceștia sunt crescuți. ”Până acum, controlul a ieșit bine. Inspectorii au văzut că sunt bine îmbrăcați, că sunt hrăniți, îngrijiți și că li se oferă educație”, ne-a declarat Mihai Oniga, părintele care și-a mutat existența pe holurile spitalului unde micuța lui fetiță este internată.

Donații pentru fetița maltratată

Mihai Oniga, tatăl fetiței, a abandonat totul în orașul natal Vișeu de Sus – unde s-a întâmplat nenorocirea -, și și-a mutat viața în salonul unde micuța lui e internată. ”Dorm cum pot pe un scăunel lângă patul ei. Nu știm cât o să stăm aici. Am lăsat lucrul, am lăsat tot. Doar să-mi salvez fetița”, spune omul ale cărui resurse financiare s-au cam terminat. În condițiile în care bărbatul care-și veghează copila zi și noapte nu mai are nici o sursă de venit, orice ajutor venit de la oameni cu suflet este de mare ajutor. Cei care cred că pot dona orice sumă sunt rugați să o depună în contul IBAN RO38BTRLRONCRT0362936501 – cod client 3629365 sau în contul pentru euro RO85BTRLEURCRT0362936501, deschise la Banca Transilvania pe numele Oniga Mihai.