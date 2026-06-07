Arbitrul a decis să fluiere finalul prematur al partidei

Din fericire, fotbalistul a primit rapid îngrijiri medicale și a reușit să se ridice singur în picioare, stârnind uralele publicului, înainte de a merge pe propriile picioare către ambulanța intrată pe teren, potrivit cotidianul danez B.T.

Arbitrul a decis să fluiere finalul prematur al partidei, în timp ce crainicul stadionului a liniștit asistența anunțând că, date fiind circumstanțele, starea de sănătate a lui Eriksen este una bună.

„Este conștient și se simte bine în aceste circumstanțe”, a transmis ulterior Federația Daneză.

Eriksen a mai suferit un stop cardiac la Euro 2020

Christian Eriksen a fost resuscitat pe teren la Euro 2020, Foto: EPA

Reamintim că Eriksen a suferit un stop cardiac în timpul meciului Danemarca – Finlanda (0-1) de la EURO 2020. „Era dus, i-am făcut manevrele de resuscitare. A fost un stop cardiac. L-am adus înapoi repede, cu ajutorul defibrilatorului”, a precizat selecționerul danez de la acea vreme.

Acesta a fost operat cu succes și a putu reveni ulterior pe gazon. „Operaţia a decurs bine şi mă simt bine ţinând cont de împrejurări”, a declarat într-un comunicat jucătorul la acel moment.

Cine este Christian Eriksen

Eriksen s-a născut în 1992 în Middelfart, un orășel de 16.000 de locuitori de pe insula daneză Funen, din vestul țării. Tatăl său era antrenor la academia locală de fotbal, iar tânărul Christian s-a făcut rapid remarcat în campionatul de tineret danez datorită abilităților sale tehnice, atrăgând rapid interesul unor cluburi importante precum Chelsea sau FC Barcelona, acolo unde a și dat probe.

A ales în cele din urmă să joace la formația olandeză Ajax Amsterdam, cu care a semnat un contract în 2008. A trecut de la tineret la echipa mare, reușind să stârnească comparații în rândul oamenilor de fotbal cu legenda daneză Michael Laudrup.

A luat trei titluri cu Ajax în Olanda, iar în 2013 s-a transferat în Premier League, la Tottenham, unde a jucat până anul trecut, când s-a mutat la Milano, la Inter. În prezent joacă în Germania, la Wolfsburg.

Convocat în 2010 pentru prima dată la echipa națională, Christian Eriksen a strâns între timp 146 apariții în tricoul danez, marcând până acum 46 de goluri. În același an, 2010, a fost cel mai tânăr jucător participant la Cupa Mondială din Africa de Sud. Avea 18 ani atunci.

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