La cei 28 de ani pe care abia i-a împlinit, viața unei tinere pare desprinsă dintr-un film de groază. Ajunsă de două ori în mâinile traficanților de persoane, Alina a fost obligată să practice prostituția vreme îndelungată, iar când a reușit să fugă din locul în care era obligată să-și vândă trupul a aflat că este însărcinată.

Unii ar spune că a fost urmărită de ghinion, alții că poate nu chiar totul este întâmplător. Cert este că nici o persoană nu ar trebui să treacă vreodată prin ce a trecut Alina, la nici 20 de ani pe care îi avea pe atunci. După ce băiatul pe care l-a iubit și care a făcut-o mămică pentru prima oară, aproape de vârsta majoratului, a ajuns la pușcărie, viața tinerei s-a întors cu sus-n jos. Îndemnată de niște cunoștințe să iasă cu un băiat, doar, doar acesta o va face să mai uite de greutăți, Alina s-a trezit la Viena, vândută unor traficanți de persoane.

Timp de doi ani a fost obligată, de indivizii care o cumpăraseră, să practice prostituția. Când aceștia au început să aibă un pic de încredere în ea, fata a reușit să fugă și nu s-a mai oprit decât în fața ambasadei României. Pentru că aici nu prea a primit ajutor, a reușit să ajungă la marginea orașului. Desculță, îmbrăcată sumar și sleită de puteri, Alina a primit ajutor din partea unui cetățean sârb. Acesta a ținut-o la el câteva zile și, după ce a pus-o un pic pe picioare, i-a luat bilet și a trimis-o în România.

A fugit din mâinile traficanților de persoane de două ori

Acasă, fata i-a dat în judecată pe toți cei care i-au făcut rău, apoi a încercat să-și vadă, în continuare, de viața ei. Într-o seară însă, pe când se întorcea de la Forțele de muncă pe ulița comunei dâmbovițene în care locuia, tânăra a fost răpită.

”Nu-mi amintesc decât că mi-au pus o cârpă la gură și m-au aruncat într-o mașină. N-am mai putut să respir și am leșiat. M-am trezit în Germania, închisă într-un subsol. Am fost ținută acolo patru luni. Primeam apă și mâncare doar o dată pe săptămână… nu știu sum am supraviețuit. Apoi m-au scos din beci și m-au pus să mă prostituez”, își amintește tânăra.

După aproximativ o lună și o săptămână, Alina a pus mâna pe telefonul unei ”colege” și a reușit să sune la poliție în România. Autoritățile de la noi au luat legătura cu poliția din Germania și în scurt timp fata a fost salvată. La câteva luni după, tânăra a aflat că poartă în pântece un copil. Nu a lăsat-o inima să-l dea afară și, după câteva luni, a născut o fetiță.

A stat patru ani într-un centru din Germania, însă dorul de primul copil o măcina cumplit. Atunci a decis să se întoarcă acasă. ”Îmi iubesc copiii în egală măsură și nu-mi pasă de ce spune lumea. Mi-am găsit și un serviciu și sper ca de acum să am și eu o viață normală și să uit tot ceea cxe mi s-a întîmplat”, a spus Alina.

România, campioană la numărul de victime pe plan european

În prezent, cele mai multe victime ale traficului de persoane din întreaga Europă provin din România. De asemenea, ocupăm locul locul trei în UE, după Olanda și Regatul Unit, cu cel mai mare număr de victime ale traficului uman. Numai în decursul anului trecut, 880 de persoane au fost exploatate prin diverse forme, atât pe teritoriul țării, cât și în afară, potrivit informațiilor Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane.

Problema cea mai gravă este că 75% dintre victime au fost racolate de persoane apropiate, rude sau parteneri de viață, fiind, cu preponderență, femei și copii. În ultimii ani, a scăzut îngrijorător vârsta celor care ajung să fie vânduți traficanților. Anul trecut printre victime au fost chiar și minori sub 7 ani. Potrivit statisticilor, cele mai multe dintre victime sunt ademenite cu oferte de locuri de muncă bine plătite, în care experiența nu este necesară.

Deși exploatarea sexuală rămâne cea mai frecventă în rândul persoanelor traficate, în ultima perioadă se se accentuează și alte forme: exploatarea identității, căsătoria forțată și exploatarea asociată acesteia, precum și exploatarea pentru cerșetorie și vânzare de organe.