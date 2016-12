ELLE Style Awards 2016. Sute de vedete la cea mai stylish gală a anului

Revista ELLE România aniversează 19 ani, prilej cu care premiază cele mai stilate personalităţi ale modei şi vieţii artistice româneşti, în cadrul unui eveniment grandios, ELLE Style Awards 2016, la care participă sute de vedete.

ELLE Style Awards 2016 este unul dintre cele mai importante evenimente ale industriei fashion, la care invitații care au acceptat invitația la cel mai sexy, stylish, spirited petrecere a anului au adoptat un dres code Jeans Couture.

În fiecare an, echipa ELLE recompensează munca profesioniștilor din domeniile modei și frumuseții printr-un eveniment care aduna laolaltă întreaga lume creativă a Bucureștiului (și nu numai) – ELLE Style Awards. Evenimentul își dorește să fie încoronarea excelenței profesionale în materie de modă și frumusețe, așa încât poți alege și tu cine face legea în aceste domenii în țară, votând pur și simplu.

Votează AICI și poți câștiga prin tragere la sorți 5 invitatii duble la eveniment și premii oferite de Lancôme, Kérastase, Sephora și Mercedes-Benz.

Categoriile de premii de la Elle Style Awards 2016 sunt: Best Designer, Best Young Designer, Best Make-up Artist, Best Hairstylist, Best Photographer, Best Model, Best Personal Style, Best Romanian Brand, Best Pop Artist, Best Fashion Blogger.

Nominalizații la Elle Style Awards 2016:

Best Designer: Andreea Badala (Murmur), CARMEN SECAREANU, IOANA CIOLACU, MADALINA DOROBANTU, MARIA LUCIA HOHAN

Best Young Designer: ALMAZ, ANCUTA SARCA, ANDRA ANDREESCU, CRISTINA SAVULESCU, EMESE BAKO, LUCIAN RUSU

Best Make-up Artist: ALEXANDRA CRAESCU, ANDRA MANEA, DIANA IONESCU, IOANA STRATULAT, JAVIER VERGARA

Best Hairstylist: ADONIS ENACHE, ERIK JAMIESON, FLORIN NOJE, GEORGE COZMA, SORIN STRATULAT

Best Photographer: DAN BELEIU, GABI HIRIT, STEFAN DANI

Best Model: ALICE PENEACA, IONI GURALIUC, KSENIA MICSANSCHI, MARTA MARGHIDANU, PAULA LETCA

Best Personal Style: ANDRA ANDREESCU, CRISTINA SAVULESCU, DOINA CIOBANU, INNA

Best Romanian Brand: I.D.Sarrieri, MALVENSKY, MUSETTE, PNK Casual

Best Pop Artist: ALEXANDRA STAN, ALINA EREMIA, ANDRA, ANTONIA, DELIA

Best Fashion Blogger: ALINA CEUSAN (alinaceusan.net), ANA MORODAN (anamorodan.com), DANA ROGOZ (danarogoz.com).