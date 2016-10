7 remedii pentru tratarea aftelor bucale, recomandate de către medicul stomatolog

Deși dimensiunile lor sunt reduse, aftele bucale creează o serie de efecte negative greu de suportat atunci caâd își fac apariția în cavitatea bucală. Mestecatul alimentelor este o adevărată provocare, trebuie să mesteci cu mare grijă, cu gura pe jumătate deschisă, pentru a nu atinge acele zone și, de multe ori, acestea se măresc și creează a un disconfort permanent, resimțit chiar și noaptea. Din fericire, ele nu sunt contagioase, dar acesta este, de fapt, singurul lucru pozitiv legat de aftele bucale.

De ce apar aftele mai des la femei

„Aftele sunt răni deschise care se formează în țesutul moale din interiorul gurii, de obicei, pe buzele interioare, obraji, gingii și limbă. Sunt albe și rotunde, cu un inel de culoare roșie în jurul marginii exterioare. In funcție de mărimea lor, pot rezista până la 3 săptămâni în cavitatea bucală. Nu se stie exact care este cauza, dar, in general, sunt declanșate de leziuni minore, cum ar fi mușcarea obrazului, iritanți, stres, deficiențe nutriționale și alergii alimentare. Dar asta nu este tot, aftele bucale pot fi cauzate, de asemenea, de modificări hormonale, de un sistem imunitar slăbit și de prezența celor doi cromozomi X, de aceea femeile sunt mai susceptibile de a le avea decât bărbații”, explică dr. Andra Custura, medic stomatolog.

Iată câteva metode recomandate de medicul dentist, pentru prevenirea și ameliorarea aftelor bucale:

– Evită alimentele acide care conțin zahăr. De îndată ce simți o durere în interiorul gurii, renunță la sucul de portocale pe care obișnuiai să-l consumi zilnic. Acizii pot irita și mai mult pereții cavității bucale și pot crea răni, provocând o senzație de arsură și prelungirea duratei procesului de vindecare.

– Schimbă pasta de dinți. Pasta de dinți si apa de gură care conțin sulfat de sodiu, un ingredient de spumare utilizat în mod obișnuit, pot declanșa apariția aftelor bucale în cazul persoanelor mai sensibile. În cazul în care se observă un astfel de efect al pastei de dinți, este bine ca aceasta să fie schimbată cât mai repede. „Pastele de dinţi care contin ingredienți nocivi precum sulfatul de sodiu pot cauza apariția aftelor bucale sau pot accentua simptomele aftelor deja existente din cauza altor factori. Aceste efecte sunt diferite, în funcție de sensibilitatea țesuturilor de la nivelul gurii, însă un medic poate spune cu exactitate dacă există un risc sau nu în acest caz”, afirmă dr. Andra Custura.

– Clătirea gurii cu apă sărată. Aceasta este metoda recomandată de medicii stomatologi pentru această problemă, iar exceptând gustul neplăcut al acestui procedeu, este un remediu care funcționează foarte bine. Dacă totuși nu funcționează, înseamnă că nu ai folosit cantitatea de sare necesară. „Sarea curăță și deshidratează rana pentru a ajuta ca aceasta să se vindece și amorțește temporar durerea și arsurile create de aftele bucale. Insa, trebuie să știi că la început se va produce o durere destul de mare, dar de scurtă durată, până ce zona va fi amorțită. Amestecul nu trebuie înghițit, ci se elimină după folosire și se clătește gura”, explică dr.Andra Custura.

– Amestecul cu bicarbobat de sodiu. La fel ca in cazul amestecului de apă cu sare, bicarbonatul de sodiu poate înlocui sarea pentru realizarea clătirii în cazul aftelor bucale. Acesta este foarte eficient în tratarea și ameliorarea simptomelor afecțiunilor cavității bucale. „Bicarbonatul de sodiu este un alcalin, astfel ajută la neutralizarea acizilor din gură care irită și inflamează țesuturile și, de asemenea, este un amestec care ajută la curățarea și liniștirea zonelor. O linguriță de bicarbonat de sodiu dizolvat într-o ceșcuță cu apă călduță are efecte benefice în tratarea aftelor bucale”, afirmă dr. Andra Custura.

-Clătirea cu apă oxigenată. Medicii recomandă clătirea cu peroxid de hidrogen pentru a trata rănile și aftele bucale, aceasta fiind soluția cea mai bună, întrucât are efecte imediate și nu creează neplăceri ca în cazul amestecului cu sare care are un gust neplăcut. „Peroxidul de hidrogen este un antiseptic, deci curăță inflamația și ajută ca vindecarea să aibă loc mult mai repede dar, deși are un gust neplăcut, amestecul cu sare este mult mai eficient. Apa oxigenată calmează durerea si relaxează zona afectată, dar pentru scurt timp. Aceasta se poate folosi simplă sau în amestec cu apă, în funcție de gravitatea problemei”, completează dr Andra Custura.

– Aplică lapte de magneziu. Laptele de magneziu sau hidroxidul de magneziu reprezintă o soluție foarte bună pentru arsuri la stomac și constipație. Dar este, de asemenea, un ajutor in lupta cu aftele bucale, pentru că are rol de a curăța și dezinfecta zona, pentru o vindecare rapidă. „La fel ca bicarbonatul de sodiu, laptele de magneziu este un alcalin, care neutralizeaza acidul gastric sau, în acest caz, acidul care irită și inflamează țesuturile gurii. Laptele de magneziu formează un scut care ajută temporar și protejează zona de substanțe iritante. Acesta se poate folosi la clătirea gurii, dacă aftele bucale s-au extins sau numai la tamponare, dacă acestea sunt în număr mic”, explică medicul stomatolog.