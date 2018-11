Ce probleme se pot rezolva in Service OnLaptop?

La noi in service gama de reparatii este foarte larga. Practic la OnLaptop gasim solutii pentru aproape orice problema. Iata cateva tipuri de reparatii comune, de care ne ocupam aproape zilnic:

– reparatii complexe la nivel de placa de baza si chipuri, porturi audio, USB, HDMI, schimbare chipuri, procesoare etc

– reparatii si inlocuire elemente de carcasa

– reparatii si inlocuire componente critice de laptop: inlocuire display, touchpad, module WI-FI, hard disk, SSD, memorii RAM, incarcatoare, baterii etc.

Putem sa sustinem o varietate atat de mare a tipurilor de reparatii si nu oricum, ci in timp util, datorita mai multor factori.

Cum putem sa reparam rapid orice fel de problema? – 5 motive

Detinem aparatura specializata, proprie. Toate reparatiile se realizeaza in-house, cu scule si aparatura proprie. Investim frecvent in echipamente ultra-moderne pentru ca intelegem cat de importante sunt acestea pentru eficientizarea si succesul reparatiilor in service. Avem stoc permanent de componente de schimb. Astfel exista risc minim dumneavoastra sa asteptati mai multe zile pentru ca noi sa primim o componenta noua ce trebuie sa inlocuiasca una mai veche si defecta. Daca este vorba despre o piesa mai rara, atunci o putem comanda pentru dumneavoastra chiar si in afara tarii. Colaboram eficient cu furnizori de top din Romania si din strainatate pentru a ne asigura in permanent ca va oferim cele mai calitative piese. Intentia noastra este de a realiza intotdeauna reparatii fiabile si din acest motiv tinem sa alegem doar piese de calitate superioara, peste medie. Avem experienta considerabila in reparatia laptopurilor si putem spune ca ne-au trecut prin mana sute de modele, cu zeci de tipuri de defectiuni Avem cea mai tare echipa de specialisti si tehnicieni, oameni foarte bine pregatiti, pasionati de IT, dornici de a fi la curent cu cele mai noi actualizari in materie de reparatii, dispusi sa accepte provocari noi. Creativitatea si curajul ne caracterizeaza din plin. La prima vedere domeniul reparatiilor de laptopuri pare atat de tehnic incat nu ar avea nimic in comun cu ingeniozitatea si curajul. Fals! De-a lungul timpului am invatat ca selectarea celor mai bune solutii de reparatii, imbunatatirea tehnicilor de lucru, perseverenta si analizarea unei defectiuni din mai multe puncte de vedere sunt de mare ajutor in rezolvarea celor mai dificile probleme.

Oferte speciale de service laptop pentru firme

In prezent derulam contracte de colaborare cu firme din diverse domenii de activitate. Lucrul acesta se dovedeste a fi de mare ajutor pentru firme. In general daca intr-o firma exista un laptop care se defecteaza la un moment dat, toata activitatea poate fi data peste cap. In acest caz este nevoie urgenta de interventie, constatare si reparare. Orice firma care doreste sa preintampine eventualele probleme ce pot aparea din cauza unor defectiuni ale echipamentelor hardware mobile, ajunge la concluzia ca incheierea unui contract de colaborare cu un service de laptop este din plin justificata.

Laptopurile sunt echipamente sensibile care trebuie intretinute, curatate in mod frecvent, upgradate atunci cand este necesar. Avand in vedere ca aceste laptopuri sunt folosite intr-un mediu profesional, ele sunt solicitate la capacitate maxima: ruleaza 6 – 8 ore in continuu, sunt mai predispuse la accidente, virusi, probleme cu bateriile, tastaturile uzate etc. Fie ca sunt folosite pe teren, fie ca raman intr-un birou conectate la priza in permanenta, ele necesita o verificare minutioasa periodica si o curatare adecvata (mai ales sub carcasa).

Avand in vedere toate aceste lucruri, OnLaptop a decis sa dezvolte o politica extinsa in ceea ce priveste colaborarea cu persoanele juridice. Primul pas a fost sa intocmim oferte speciale pentru acestea. Mai departe am pus la punct un sistem riguros de centralizare si organizare a cererilor de reparatie. Astfel, in prezent toate reparatiile sunt inregistrate intr-un sistem CRM. In orice moment putem oferi detalii clare despre laptopurile intrate in service si despre stadiul de reparatie in care se afla. Acest lucru este de mare ajutor pentru firmele care doresc sa stie cum isi pot organiza activitatea in functie de disponibilitatea echipamentelor hardware pe care lucreaza in mod constant.

In colaborare cu persoanele juridice, centrul de reparatii OnLaptop ofera eficienta maxima, transparenta, termene scurte pentru rezolvarea problemelor, solutii fiabile si preturi competitive.

Indiferent daca sunteti persoana fizica sau firma, va incurajam sa ne solicitati ajutorul in reparatia laptopurilor dumneavoastra. Reparam cu seriozitate si profesionalism orice marca de laptop.