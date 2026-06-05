Soțul Monicăi Anghel este o prezență discretă. Întrebată cum au reușit să păstreze echilibrul fără ca viața de cuplu să fie afectată, interpreta a răspuns sincer.

„Ne vedem de treaba noastră, de familia noastră, de ceea ce avem noi de făcut în casă. Ne vedem de copilul nostru și de cățeii, și de pisica noastră. Adică, ce vreau să spun este că ducem o viață normală, frumoasă, între noi, așa, în intimitatea noastră, și mi se pare esențial, zic eu.

Așa am convenit amândoi. Nici nu știu, de fapt, dacă așa am convenit lucrurile. Ai văzut că mai postăm și noi împreună, dar foarte rar, nu tot timpul.

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E acolo, lângă mine, tot timpul. Și mă înțelege. Mă înțelege și mă și acceptă așa cum sunt, cu stările mele, cu agitațiile mele, atunci când am un proiect de făcut. Și este un om foarte bun”, a declarat Monica Anghel pentru revista VIVA!

De asemenea, Monica Anghel recunoaște că între ea și soțul ei au existat momente de gelozie și tensiune, de-a lungul anilor.

„Știi ce se întâmplă? Probabil că au existat și mici momente din acestea de gelozie, dar au dispărut pentru că nu au avut nicio bază, ca să zic așa.

Momente de tensiune bineînțeles că mai sunt, că suntem oameni. Dacă el e supărat și îl văd așa sau agitat, îl las să se descarce și după aceea îi spun: Uite, te simt că ești tensionat, agitat, hai să vorbim, să vedem ce s-a întâmplat, despre ce este vorba! Ori îmi spune, ori nu, pentru că de multe ori nu poate să îmi spună diverse chestii, și același lucru se întâmplă și în situația în care eu sunt agitată și nervoasă, și stresată

Adică noi ne completăm, suntem alături unul de altul. Asta este concluzia, pentru că suntem oameni și fiecare dintre noi avem situații mai puțin plăcute, știi? Și ne suntem alături. Despre asta este orice relație, până la urmă.

De îmbătrânit, îmbătrânim toți. Toți oamenii de pe pământul acesta îmbătrânesc. Și e frumos să îmbătrânești alături de omul care îți este alături cu dăruire, cu bine, cu frumos… Știi, să faci și să aduci bine și frumos în viața omului de lângă tine”.

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