În sportul de performanță, ziua cursei este doar partea vizibilă, dar în spatele fiecărei competiții internaționale stau luni de antrenamente, deplasări, echipamente și multe detalii care nu apar pe podium, dar sunt importante pentru modul în care sportivii își susțin parcursul. Sprijinul oferit de OPTIblu sportivilor Federației Române de Canotaj este parte din acest mecanism al detaliilor esențiale, cu atât mai important într-o perioadă în care urmează competiții internaționale în Germania, Italia și Bulgaria.

În calitate de partener al Federației Române de Canotaj, OPTIblu, parte a Optical Investment Group, deținut de EssilorLuxottica (lider global în domeniul îngrijirii vederii), este alături de sportivi prin ceea ce știe să ofere cel mai bine, la standarde înalte: ochelari de soare Oakley, protecție vizuală, consultații de specialitate și soluții optice personalizate.

„În sportul de performanță, rezultatele se văd în ziua cursei, dar sunt construite zi de zi, prin antrenament, disciplină și atenție la detalii. Pentru sportivii Federației Române de Canotaj, care se află în plin sezon al competițiilor internaționale importante, protecția vizuală face parte din acele detalii care contează. Exact un astfel de sprijin ne dorim să oferim”, a declarat Alina Bistreanu, CEO Optical Investment Group.

„În această perioadă, sportivii Federației Române de Canotaj se pregătesc pentru unele dintre cele mai importante competiții internaționale ale sezonului, iar misiunea noastră este să le oferim toate condițiile de care au nevoie pentru a se concentra exclusiv asupra pregătirii și competițiilor. Ne bucurăm că OPTIblu este alături de noi în acest demers și le pune la dispoziție ochelarii de soare Oakley, un echipament adaptat cerințelor unui sport practicat în aer liber. Mulțumim partenerilor noștri pentru încredere și pentru că sunt alături de canotajul românesc în drumul către noi rezultate care să ne facă mândri”, a declarat Elisabeta Lipă, președintele Federației Române de Canotaj.

Sprijinul vine într-o perioadă importantă pentru canotajul românesc, care are o vară cu mai multe competiții internaționale. Sportivii Federației Române de Canotaj vor participa la Campionatele Mondiale de Canotaj U23, organizate în Germania (Duisburg, în perioada 23 – 26 iulie), la Campionatele Europene de Canotaj pentru seniori din Italia (Varese, 30 iulie- 2 august), și la Campionatele Mondiale de Canotaj U19, programate în Bulgaria (Plovdiv, 6 – 9 august).

O sută douăzeci de perechi de ochelari de soare Oakley (potriviți în condiții de lumină puternică și reflexii de pe suprafața apei), oferite de OPTIblu, vor deveni parte din echipamentul de bază al sportivilor Federației Române de Canotaj și al echipelor tehnice la aceste competiții importante. În completarea acestui sprijin, până la finalul anului, OPTIblu asigură servicii de optică medicală, consultații de specialitate și ochelari la comandă, în valoare de 10.000 de euro.

Colaborarea aduce laolaltă excelența sportivă și expertiza în optică și demonstrează că performanța se naște din disciplină, reziliență și spirit de echipă, fie pe apă, fie în viața de zi cu zi.

Pentru sportivii care se antrenează și concurează în aer liber, ochelarii de soare protejează ochii și mențin confortul vizual. Expunerea prelungită la soare, reflexiile de pe suprafața apei, deplasările frecvente și ritmul intens de pregătire fac ca protecția vizuală și confortul să fie importante pentru canotori.

Despre Optical Investment Group

Optical Investment Group este cel mai mare retailer de optică din România, cu peste 500 de angajați si un lanț de 96 de magazine în 30 de orașe din țară, sub umbrela a trei branduri renumite: OPTIblu, Optiplaza și O51, acestora adăugându-se și magazinele online https://www.optiblu.ro/ și https://www.optiplaza.ro/

Compania este deținută de EssilorLuxottica, lider global în domeniul îngrijirii vederii, reunind expertiza în lentile oftalmice și ochelari de brand. Cu un portofoliu puternic, compania este prezentă în peste 150 de țări și are ca misiune îmbunătățirea vederii și a calității vieții la nivel mondial.

Sursa foto: Optiblu

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