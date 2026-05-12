Noul centru propune un model complet de îngrijire, care extinde tratamentul obezității dincolo de intervenția bariatrică, integrând chirurgia plastică în parcursul medical al pacientului. Inițiativa răspunde unei nevoi reale: aceea de a oferi pacienților continuitate, siguranță și coerență în procesul de transformare fizică și recuperare pe termen lung.

Echipa Doctor Dejeu este coordonată de dr. Viorel Dejeu și dr. Dănuț Dejeu, chirurgi acreditați internațional în chirurgia bariatrică și metabolică, certificați de Surgical Review Corporation (SRC), unul dintre cele mai importante organisme globale în domeniu. Dr. Viorel Dejeu deține, în plus, acreditare internațională în chirurgia bariatrică revizională, o specializare rară la nivel european.

„Pacientul post-bariatric este un pacient complex, care vine după o perioadă intensă de slăbire și care are nevoie de mult mai mult decât o intervenție estetică punctuală. Are nevoie de o echipă care să îl pregătească, să decidă momentul optim pentru intervenții și să îl urmărească pe termen lung. De aceea, acest centru nu este despre chirurgie plastică în sine, ci despre continuitatea actului medical și despre rezultate sustenabile”, declară dr. Viorel Dejeu.

În urma scăderii semnificative în greutate, mulți pacienți se confruntă cu exces de piele și modificări ale conturului corporal, care pot afecta atât confortul fizic, cât și rezultatele finale ale procesului de slăbire. Intervențiile de chirurgie plastică devin astfel o etapă necesară în parcursul medical, nu un demers pur estetic.

Prin această colaborare, pacienții beneficiază de o abordare multidisciplinară, în care echipa bariatrică, formată din chirurgi, nutriționiști și psihologi, lucrează integrat cu echipa de chirurgie plastică. Evaluarea completă a pacientului, corectarea eventualelor deficite nutriționale și pregătirea psihologică sunt etape esențiale înaintea oricărei intervenții reconstructive.

„Chirurgia post-bariatrică presupune o înțelegere profundă a particularităților acestor pacienți. Nu vorbim doar despre remodelare corporală, ci despre reconstrucție, funcționalitate și armonie. Faptul că lucrăm într-un cadru integrat, alături de o echipă bariatrică experimentată, ne permite să oferim soluții personalizate și sigure, adaptate fiecărui pacient în parte”, explică dr. Ina Petrescu.

Un aspect distinct este remodelarea corporală complexă, incluzând mai multe zone ale corpului: abdominoplastie circumferențială, lifting de brațe și coapse sau mastopexie, inclusiv total body lifting într-o singură sesiune chirurgicală. Principalul beneficiu pentru pacienți este o singură perioadă de recuperare pentru mai multe intervenții combinate, reintegrare socioprofesională mai rapidă, dar și un impact benefic asupra calității vieții și stimei de sine.

Centrul se adresează tuturor pacienților care au trecut printr-o intervenție bariatrică sau au slăbit semnificativ, inclusiv celor operați în alte clinici. Accesul este deschis, însă fiecare pacient este integrat într-un parcurs medical complet, care include evaluare, pregătire și monitorizare pe termen lung.

Menținerea rezultatelor după intervențiile post-bariatrice depinde în mod esențial de stabilitatea greutății și de stilul de viață, motiv pentru care pacienții beneficiază de suport continuu din partea echipei multidisciplinare. Abordarea propusă vizează nu doar rezultatul imediat, ci și sustenabilitatea acestuia în timp.

De asemenea, experiența în gestionarea cazurilor complexe și colaborarea în echipă, alături de mai mulți medici specialiști, fac diferența în abordarea pacientului post-bariatric.

Serviciile sunt disponibile în București, prin colaborarea cu dr. Ina Petrescu, precum și în Sibiu, Arad și Cluj, prin colaborarea cu dr. Brigitta Bokor. Echipa Doctor Dejeu rămâne punctul central de coordonare pentru fiecare pacient, asigurând un standard unitar de îngrijire și siguranță în toate etapele tratamentului.

Prin lansarea acestui centru, Echipa Doctor Dejeu își consolidează poziția de lider în tratamentul integrat al obezității în România, propunând un model medical care pune accent pe continuitate, colaborare și responsabilitate față de rezultatele pe termen lung ale pacienților.