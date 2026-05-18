„Dezvoltarea sa a durat 17 luni. Proiectilul cântărește 250 de kilograme”, a scris ministrul Fedorov pe contul său de pe X, unde a subliniat că acest tip de bombă are „un design unic, conceput special pentru realitățile războiului modern”.

The first Ukrainian glide bomb from @BRAVE1ua is ready for combat deployment. Development took 17 months. The warhead weighs 250 kg. The Ukrainian glide bomb features a unique design created specifically for the realities of modern warfare.



Pilots are currently rehearsing… pic.twitter.com/Pnr15iTG9L — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) May 18, 2026

Rezultat al muncii membrilor platformei guvernamentale de apărare Brave1, această bombă este un produs 100% ucrainean, susține Fedorov.

Bomba de 250 de kilograme a fost concepută pentru a distruge fortificații, posturi de comandă și alte ținte aflate la o adâncime semnificativă și la o distanță de zeci de kilometri.

Piloții ucraineni efectuează acum teste și fac ultimele ajustări. „Aceste bombe aeriene ucrainene vor începe în curând să lovească obiective ale inamicului” rus, a transmis ministrul Apărării de la Kiev.

Bombele aeriene sunt proiectile convenționale de mare putere, echipate cu propriile sisteme de navigație, care pot fi lansate de pe o aeronavă fără ca aceasta să se apropie prea mult de țintă, notează EFE.

Rusia le folosește pe scară largă, iar distrugerile masive pe care le provoacă au jucat un rol esențial în distrugerea unor poziții fortificate ucrainene, ca apoi să permită înaintarea trupelor terestre.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE