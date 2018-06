Avionul saudiților a luat foc în drum spre meciul de la Rostov, cu Uruguay, de la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018 / VIDEO

Șoc pentru fotbalul saudit.

Avionul cu care echipa se deplasa spre Rostov a luat foc.

Cu toate acestea, după cum scrie federația saudită pe Twitter, jucătorii și personalul au fost norocoși:

”Toată lumea este în siguranță, pe drumul spre reședința din Rostov”.

? | Press Release

According to the Saudi Arabian Football Federation, all the Saudi national team players have arrived safely in Rostov-on-Don this afternoon to play against Uruguay, and currently are staying in their residence, and that the fire was merely an accident. pic.twitter.com/ai67skC1Kp

— Saudi National Team (@SaudiNT_EN) June 18, 2018