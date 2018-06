Fostul președinte al Braziliei face analiza Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018 din închisoare

Lula, care ispăşeşte începând din aprilie o sentinţă de 12 ani de închisoare pentru fapte de corupţie, a transmis analiza meciului la postul TVT din Sao Paulo, unde şi-a început cariera politică.

”Debutul naţionalei a confirmat judecata pe care am repetat-o mereu: antrenamentul este antrenament şi jocul este joc. Nu am jucat destul de bine şi rezistenţa cu care am avut de a face a blocat meciul Braziliei”, a scris Lula în analiza sa.

Ex-preşedintele brazilian a avertizat Selecao să nu ia de sus selecţionata Costa Rica în meciul programat pe 22 iunie la Sankt Petersburg: ”Să fim atenţi pentru că toţi ştim că într-o zi micul David poate înfrânge uriaşul Goliat”.

În octombrie, sunt programate alegerile prezidenţiale în Brazilia, iar Lula era considerat mare favorit înainte de a fi închis.

