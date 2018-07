Zlatko Dalic deplânge soarta antrenorilor croați: “În Europa nu suntem respectați”

“În toată cariera mea, în toată viaţa mea, am ales drumul cel mai dificil. Am mers în străinătate imediat cum mi-am găsit de lucru. În Europa, nu suntem respectaţi, deşi antrenorii croaţi au reuşit. În Europa se vor nume mari… Eu am început la un club mic, spunându-le ‘nume mari, bani mulţi, greşeală mare’. Am început de jos, dar mi-am făcut un nume. Am antrenat printre cele mai mari cluburi din Asia. Am crezut în mine şi când echipa a făcut apel la mine, nu m-am îndoit. Am avut încredere în munca mea şi în jucătorii mei. Sunt mari antrenori în Croaţia, Niko Kovac, Slaven Bilic… Şi obişnuiesc să spun, daţi-mi-o pe Real Madrid sau Barcelona şi voi câştiga titluri”, a afirmat Zlatko Dalic.

Dalic s-a referit apoi şi la finala Cupei Mondiale, în care Croaţia va înfrunta echipa Franţei.

„Cred că Franţa va fi mult mai puternică, pentru că suntem în finală şi pentru că se vor întâlni cele mai bune echipe. Ei sunt foarte periculoşi pe contraatac, cu rapiditatea pe care o au Mbappe şi Griezmann. Nu ne va fi uşor să ne apărăm în faţa lor, dar soliditatea noastră, presingul nostru bun vor fi cele mai bune mijloace de a juca împotriva Franţei. Didier Deschamps este un antrenor care are regularitate, rezultate, a ajuns în finala EURO şi apoi în această Cupă Mondială, având şi o mare carieră de jucător”, a spus Dalic.

Selecţionerul croat a apreciat că Luka Modric, căpitanul echipei sale, merită să fie desemnat cel mai bun jucător al turneului, iar dacă naţionala Croaţiei va cuceri trofeul atunci are şanse să câştige şi ”Balonuş de Aur’.’

„Eu cred că Luka Modric merită să fie desemnat cel mai bun jucător al turneului şi poate chiar să fie ‘Balon de Aur’. După un sezon superb cu Real Madrid, după trei Ligi ale Campionilor consecutive, el continuă să sprinteze timp de 116 minute, el conduce echipa, deci cred că merită. Nimeni nu ar fi fericit decât mine dacă Luka va câştiga Balonul de Aur. El a câştigat totul cu clubul său, dar rămâne acest vid de trofee cu echipa naţională. El este la apogeul carierei sale şi sunt sigur că ar merita să câştige”, a adăugat selecţionerul croat.

Selecţionatele Franţei şi Croaţiei se întâlnesc duminică, de la ora 18,00 (ora României), în finala Cupei Mondiale de fotbal din Rusia.

