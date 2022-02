La podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de YouTube Happyfish „Stai să zic eu”, alături de Dragoș Mușat (Tetelu), Natanticu a comentat, mai în glumă sau mai în serios, despre unul dintre cele mai discutate subiecte din prezent: tensiunea dintre Rusia și Ucraina.

Comediantul și-a amintit de o glumă legată de o eventuală invazie a rușilor pe care obișnuia să o spună la show-urile de stand-up, în contextul în care Rusia și-ar dori ca NATO să-și retragă trupele din România și Bulgaria: „este pentru prima dată când regret cu adevărat că nu am învățat rusă la școală. Eu am făcut rusa la școală și am rămas repetent din cauza limbii ruse. Eu aveam o glumă la stand-up, exact așa spuneam, că profa aia de rusă din liceu m-a lăsat repetent și mă întrebam cum să pierd un an din viață pentru că nu știu limba rusă. Nu-mi trebuie limba rusă, nu am nevoie de ea. Nu mă duc niciodată în Rusia, oricum vin ei peste noi. Asta era gluma. Uite că gluma s-a adeverit”, a povestit el la podcast.

Cosmin și Eliza Natanticu, aproape de ajunge în finala Asia Express

Cosmin și Eliza Natanticu au format una dintre cele nouă echipe care au participat în sezonul patru al concursului Asia Express. Cei doi au sperat până în ultima clipă că vor avea noroc să meargă mai departe pe Drumul Împăraților, însă competiția lor s-a oprit în semifinala show-ului.

Din cele nouă echipe care au participat la emisiune, doar patru au ajuns în ultima etapă din Asia Express, în sezonul patru: Lidia Buble și Estera, Mihai Petre și Elwira, Cosmin și Eliza Natanticu, Cuza și Emi.

Încă din primele zile în Israel, Irina Fodor i-a anunțat pe concurenți că probele sunt mult mai dificile și că vor avea parte de un element-surpriză. Cuplurile de vedete au aflat că în cutiile despre care prezentatoarea TV le-a vorbit se află două nestemate verzi și una roșie. Ultimele echipe care ajung la ea din cursă vor alege un cufăr, care le va decide soarta din competiție.

Cosmin și Eliza Natanticu au primit două cufere cu pietre prețioase pentru că au ajuns pe ultimul loc de două ori, însă un cufăr au primit și surorile Buble.

Sezonul patru al concursului a fost câștigat de Mihai Petre și Elwira.

