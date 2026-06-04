Unul dintre cele mai circulate pasaje din București intră în reparații capitale

Pasajul Lujerului urmează să fie închis pentru lucrări de consolidare și reabilitare, după ce contractul a fost semnat cu asocierea BogArt, lider, și Stratco Holding. Valoarea contractului este de 186.940.588,63 lei fără TVA, potrivit datelor publicate de Profit.ro. Inițial, autoritățile estimau lucrările la 203.213.300 lei fără TVA.

Durata totală a contractului este de 36 de luni, iar lucrările efective ar urma să dureze 33 de luni. Cu alte cuvinte, dacă șantierul începe curând și termenele sunt respectate, zona Lujerului va rămâne afectată aproape trei ani.

Pasajul Lujerului a fost construit în 1987 și este una dintre legăturile importante dintre zona Militari, Bulevardul Iuliu Maniu, Șoseaua Virtuții, Bulevardul Timișoara și traseul tramvaiului 41. Tocmai de aceea, închiderea lui nu va fi o simplă lucrare locală, ci un șantier cu efecte în lanț pentru traficul din vestul Bucureștiului.

De ce trebuie reabilitat pasajul

Autoritățile au inclus Pasajul Lujerului într-un pachet mai amplu de lucrări pentru infrastructura rutieră veche din București, alături de Pasajul Bucur Obor și Podul Băneasa. În cazul Lujerului, lucrările vizează consolidarea și reabilitarea completă a pasajului, într-o zonă cu trafic intens și cu infrastructură veche de aproape 40 de ani.

Pasajul Lujerului nu este singurul obiectiv mare care intră în reparații. Pentru Pasajul Bucur Obor, lucrările sunt estimate la 24 de luni, iar pentru Podul Băneasa la 17 luni. Pasajul Lujerului are însă cel mai lung termen: 33 de luni de execuție.

Aici este problema reală pentru București: multe pasaje și poduri importante au fost construite în anii 80 sau înainte, iar reparațiile mari nu mai pot fi amânate. Partea proastă este că aceste lucrări vin într-un oraș deja sufocat de trafic.

Ce se va întâmpla cu traficul

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat public calendarul exact al închiderii și nici schema completă de deviere a traficului. Dar impactul poate fi major, pentru că Pasajul Lujerului este folosit zilnic de șoferii care traversează vestul Capitalei și de cei care fac legătura între Militari, Drumul Taberei, Crângași și zona Politehnica.

Cele mai afectate artere ar putea fi:

Bulevardul Iuliu Maniu;

Șoseaua Virtuții;

Bulevardul Timișoara;

Strada Lujerului;

zona Plaza România;

legăturile spre Drumul Taberei și Crângași.

În practică, traficul care trecea prin pasaj va fi împins pe rute alternative deja aglomerate. Asta înseamnă timpi mai mari de deplasare, cozi mai lungi la orele de vârf și presiune suplimentară pe transportul public.

Ce alternative vor avea șoferii

Până când Primăria Capitalei va publica planul oficial de restricții, variantele logice pentru șoferi vor fi rutele din jurul zonei Lujerului, în funcție de direcția de mers: Bulevardul Iuliu Maniu, Șoseaua Virtuții, Bulevardul Timișoara, Valea Cascadelor, Drumul Taberei sau zona Crângași – Podul Grant.

Problema este că niciuna dintre aceste variante nu este liberă la orele de vârf. Vestul Bucureștiului are deja trafic greu, iar închiderea unui pasaj important va muta aglomerația, nu o va elimina.

Pentru locuitorii din Militari și Drumul Taberei, recomandarea realistă va fi folosirea metroului acolo unde este posibil. Stația Lujerului rămâne una dintre cele mai importante opțiuni pentru zonă, iar metroul poate deveni singura variantă previzibilă în orele de vârf, mai ales dacă restricțiile se vor suprapune cu alte șantiere din Sectorul 6 sau din zona centrală.

Lucrarea este necesară, dar vine cu un cost uriaș pentru oraș

Reabilitarea Pasajului Lujerului este greu de contestat. Bucureștiul are nevoie de poduri și pasaje sigure, nu de infrastructură care îmbătrânește până ajunge în punctul în care trebuie reparată de urgență.

Problema este modul în care astfel de lucrări sunt suportate de oraș. Un șantier de 33 de luni într-un nod rutier important nu înseamnă doar garduri, utilaje și muncitori. Înseamnă sute de mii de ore pierdute în trafic, costuri mai mari pentru șoferi, întârzieri pentru transportul public și presiune pe zonele din jur.

În ultimii ani, Bucureștiul a trecut prin lucrări mari la Podul Grant, iar șoferii au văzut deja cât de mult poate schimba un șantier major traficul din vestul Capitalei. Pasajul Lujerului riscă să devină următorul test greu.

Când ar putea fi gata

Dacă lucrările încep în 2026 și termenul de 33 de luni este respectat, reabilitarea Pasajului Lujerului ar putea fi finalizată abia spre 2029.

Este un orizont lung pentru șoferi, dar și pentru comercianții și locuitorii din zonă. De aceea, partea esențială nu este doar când se închide pasajul, ci cum va fi organizat șantierul: dacă se lucrează pe etape, dacă se mențin anumite fluxuri de circulație, cum va fi protejat transportul public și cât de clar vor fi comunicate rutele alternative.

Pentru moment, știrea importantă este simplă: contractul este semnat, lucrările sunt estimate la aproape trei ani, iar Pasajul Lujerului se pregătește să devină unul dintre cele mai dificile șantiere rutiere din București.

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