15,1 miliarde de dolari din procesele anticorupție

După cum relatează „Bloomberg”, preluată de Focus. de, exproprierile de bunuri de către stat duc în prezent la prăbușirea unor întregi imperii de afaceri și generează o redistribuire a averilor.

De cele mai multe ori, banii ar urma să ajungă la grupuri de companii „mai loiale” – adică fidele Kremlinului.

Numai în 2025, Rusia a încasat active în valoare de 1,1 trilioane de ruble (echivalentul a aproximativ 15,1 miliarde de dolari) prin intermediul proceselor anticorupție. Acest lucru a fost raportat de casa de avocatură Nektorov, Saveliev & Partenerii (NSP) din Moscova. Suma ar fi de opt ori mai mare decât cea din 2024 și reprezintă o treime din totalul confiscărilor de bunuri realizate în anul 2025.

Evoluție „îngrijorătoare” pentru bogați

În multe cazuri, oamenii de afaceri vizați de aceste procese fuseseră aleși în parlamentele federale sau regionale. Procurorii au argumentat că aceștia își foloseau funcțiile publice pentru a aduce profit propriilor companii.

Procesele anticorupție se transformă „într-o forță motrice din spatele redistribuirii activelor în favoarea statului”, avertizează Ilia Șumanov de la TriTrace Investigations, o companie care monitorizează eforturile de naționalizare ale Rusiei.

Bloomberg califică această evoluție ca fiind „îngrijorătoare” pentru unii dintre cei mai bogați cetățeni ai Rusiei care au ocupat funcții politice.

Deficit masiv pentru economia Rusiei

Statul rus are mare nevoie de acești bani suplimentari. Cu doar câteva săptămâni în urmă a ieșit la iveală faptul că, în termen de numai trei luni, Kremlinul a depășit deja deficitul bugetar planificat pentru întregul an 2026.

Principalele cauze au fost o scădere semnificativă a veniturilor fiscale din sectorul energetic și o creștere masivă a cheltuielilor publice.

Mai exact, deficitul fusese stabilit la 3,8 trilioane de ruble pentru tot anul. Cu toate acestea, numai în primul trimestru, Kremlinul a depășit deja un deficit de 4,6 trilioane de ruble (aproximatively 50,1 miliarde de euro), conform datelor transmise de Ministerul de Finanțe al Rusiei.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, deficitul s-a dublat. În ciuda acestor cifre, Kremlinul susține în continuare că bugetul se află „în conformitate cu obiectivele stabilite pentru deficitul structural”.

Bani și din donații

Pe lângă miliardele suplimentare provenite din procesele anticorupție, Moscova primește bani și de la miliardari binevoitori. După cum a relatat luni (1 iunie) publicația „Expert”, unii dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Rusia ar fi donat aproximativ 220 de miliarde de ruble (în jur de 3 miliarde de dolari) în vistieria Kremlinului.

Curios este că această veste vine la doar câteva luni după ce Kremlinul a anunțat exact aceeași propunere. Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat la acea vreme că propunerea a venit inițial de la un om de afaceri în timpul unei întâlniri private cu președintele rus Vladimir Putin, nu direct de la Kremlin.

În prezent, injecția financiară realizată în acest mod este de 130 de ori mai mare decât estimase guvernul pentru anul 2026. Inițial, se preconiza că prin donații voluntare vor ajunge la bugetul de stat doar 1,7 miliarde de ruble.

Până la sfârșitul anului, se așteaptă ca donațiile din partea companiilor să se ridice la 300 de miliarde de ruble, după cum a declarat o sursă anonimă pentru publicația „Expert”.

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