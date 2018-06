Prezentă la o întâlnire cu presa, foarte punctuală şi extrem de cochetă, actriţa franţuzoaică a fost destul de evazivă în unele răspunsuri, refuzând de exemplu să spună dacă este îndrăgostită sau să comenteze relaţia pe care a avut-o cu celebrul regizor Francois Truffaut, a cărui muză a fost. Totuşi, a făcut câteva mărturisiri de suflet, din care cea mai apropiată de publicul românesc este cea legată de filmul “Cenuşă şi sânge”, debutul său regizoral, filmat în România în 2008.

Actriţa a vorbit despre Olga Tudorache, pe care a distribuit-o în lungmetrajul său, alături de Tudor Aaron Istodor, Ion Besoiu sau Adrian Păduraru. “Îmi amintesc cum am întâlnit-o şi cum am implorat-o să vină să joace în acest film în care, la început, nu prea avea dorinţa de a juca. Am fost foarte impresionată de forţa ei, de intensitatea ei şi de caracterul ei. De fiecare dată când am revenit la Bucurşti, am mers să o vizitez. Şi îmi spunea: “De ce te arunci să fii şi regizor când ai putea să te mulţumeşti să fii doar actriţă?”. Am spus că nu ştiu. Şi m-a întrebat: “Cum, faci lucrurile fără să ştii de ce le faci?”. Şi i-am spus că da. Mi-a răspuns că sunt nebună”, îşi aminteşte Fanny Ardant. Ea a mai adăugat că a fost foarte impresionată de actorii români, care fac şi teatru şi film, acesta din urmă fiind considerat drept “un lux”.

Actriţa în vârstă de 69 de ani a mai declarat că este pasionată de poezie şi că prima carte românească pe care a citit-o a fost un roman al lui Mircea Eliade. “A fost un roman, dar un roman scris de un poet. Era o carte în care intrai în atmosferă, chiar dacă nu înţelegeai ceva – te lovea în inimă”.

Îndrăgostită de meleagurile transilvane, actriţa a mărturisit că revine în România cu plăcere de fiecare dată când are ocazia: “Când am descoperit Transilvania a fost pentru mine imaginea unei lumi, a unui peisaj al eternităţii. Care există de foarte mult şi care va continua să existe în forma asta mult timp de acum încolo”, a mai spus Fanny Ardant.

Actriţa al cărei nume complet este Fanny Marguerite Judith Ardant a lucrat cu regizori importanți precum Claude Lelouch, Alain Resnais, Costa Gavras, Sydney Pollack, Franco Zeffirelli sau Ettore Scola și i-a avut ca parteneri pe ecran, printre alții, pe Gérard Depardieu, Vittorio Gassman, Catherine Deneuve, Harrison Ford și Cate Blanchett.

Una dintre cele mai importante colaborări, încă de la începutul carierei, a fost cu legendarul cineast francez Francois Truffaut, care i-a devenit și partener de viață şi căruia i-a dăruit un fiu. Ultimul lui film, “Vivement Dimanche”, i-a adus lui Ardant a doua nominalizare la premiile César.

În 2009, Fanny Ardant debutează în regie cu Cenușă și sânge (Cendres et sang), coprodus de Libra Film. Filmul a fost turnat, în proporție de 90% în România. Una dintre cele mai recente și mai temerare apariții pe marele ecran e cea din Lola Pater (r. Nadir Moknèche, 2017), film lansat anul trecut la Locarno. Fanny Ardant interpretează un transsexual care se reconciliază cu fiul său, pe care l-a părăsit atunci când a decis să facă operația de schimbare de sex.