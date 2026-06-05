Un simplu gest a declanșat o dezbatere aprinsă pe rețelele sociale: decența în spațiile publice se află din nou sub lupă. O tânără a stârnit controverse după ce și-a scos pantofii în timpul unui zbor, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Incidentul a adus în discuție limitele confortului personal în spații comune, precum avioanele, relatează Blick, parte a grupului Ringier.

Tânăra a povestit pe platforma X că, din cauza disconfortului termic, a decis să-și scoată pantofii în timpul zborului. Însă colega sa de scaun nu a fost deloc încântată de gest, atrăgându-i atenția că „mirosul urât era sigur că va veni”. Chiar și după ce a cedat și și-a pus pantofii la loc, aceasta a continuat să o critice, spunând: „Împărțim același spațiu cu oameni necivilizați.”

Postarea a devenit rapid virală, cu peste 5,5 milioane de vizualizări și 8.000 de comentarii în câteva zile. „Nu, pantofii nu se dau jos, miros urât”, a fost unul dintre cele mai apreciate comentarii, strângând peste 2.500 de reacții. Alt utilizator a catalogat comportamentul drept „proletar”, iar alții au susținut că, indiferent de miros, „nu vreau să văd asta”. Consensul acestei tabere a fost clar: picioarele goale nu au ce căuta într-un avion.

Pe de altă parte, susținătorii tinerei au criticat rigiditatea socială. „Ca societate, ne place să ignorăm logica și să trăim exclusiv după reguli memorate”, a replicat autoarea postării. Unii au adăugat că igiena personală ar trebui să fie cheia problemei: „Oricine nu își poate scoate pantofii fără să miroasă urât are o problemă de igienă personală.”

Unii utilizatori au adoptat o poziție mai neutră, întrebând de ce sandalele deschise – care lasă picioarele complet vizibile – nu sunt privite cu aceiași ochi critici. Alții au menționat că unele companii aeriene oferă șosete speciale pe zborurile lungi, sugerând că acest gest ar putea fi considerat acceptabil în anumite condiții.