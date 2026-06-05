„Tigroaicele” au ajuns din nou în Final Four după o pauză de opt ani, fiind conduse de pe bancă de Bojana Popovic. Semifinala din EHF Champions League la handbal feminin cu Metz se joacă sâmbătă, 6 iunie 2026, de la ora 16.00.

Meciul Metz – CSM București va fi transmis pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, ambele posturi având achiziționate drepturile TV pentru EHF Champions League la handbal feminin.

Meciurile lui CSM București din Final Four se văd pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1

CSM București s-a întâlnit cu Metz și în grupe și a pierdut ambele meciuri. Mai mult decât atât, echipa din Franța a câștigat ultimele cinci meciuri directe jucate împotriva formației din România.

Dacă va reuși să treacă de semifinala împotriva lui Metz, CSM București va ajunge în finala Final Four EHF Champions League la handbal feminin de la Budapesta și va întâlnit câștigătoarea dintre Brest și Gyor, care joacă în cealaltă semifinală.

Din câte se pare, marea favorită la câștigarea trofeului în acest an este Gyor.

Meciul Metz – CSM București se joacă pe 6 iunie 2026, de la ora 16.00, și va fi transmis pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, la fel ca și celelalte meciuri din Final Four.

Semifinala dintre Brest și Gyor se joacă tot pe 6 iunie, însă de la ora 19.00, în timp ce finala mică și finala mare se joacă duminică, 7 iunie 2026, de la ora 16.00, respectiv ora 19.00.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE