„Ce discuții ați avut până acum cu generalul Gheorghiță Vlad, după ce acesta a devenit suspect într-un dosar DNA și cât de mult credeți că afectează încrederea oamenilor în Armată?” a fost întrebat președintele.

Nicușor Dan a oferit un răspuns evaziv: „Am avut o discuție și o să mai am una”.

Jurnalistul nu a întrebat apoi direct dacă Gheorghiță Vlad va fi demis din dispoziția lui Nicușor Dan, care este comandantul forțelor armate și are un cuvânt decisiv, ci a preferat o formulare ocolită: „La Summitul NATO de la Ankara vă va mai însoți?”.

„Am avut o discuție și o să mai am una” a repetat răspunsul președintele României, care în acest fel a lăsat porțile deschise pentru orice situație.

Pe 2 iunie, Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub urmărire penală de procurorii DNA, fiind acuzat de complicitate la uzurparea funcției. Mai exact, că a intervenit în iulie 2025 pentru suplimentarea locurilor la buget de la Facultatea de Educație Fizică și Sport cu 20 de locuri. „Prin această modalitate […] ar fi fost creat un folos necuvenit în beneficiul celor 20 de candidați, prin promovarea acestora, de pe locurile cu taxă, pe locurile de la buget suplimentate, urmând ca la finalizarea studiilor universitare, un număr de 3 candidați, să fie încadrați pe posturi de ofițer, la Ministerul Apărării Naționale”, au susținut procurorii.

În aceeași zi, ministrul Apărării, Radu Miruță, a spus că l-a informat pe președintele Nicușor Dan despre cazul Gheorghiță Vlad și că va exista o analiză în perioada următoare: „Este o situație neplăcută pentru Armata Română. Vom avea o analiză împreună cu domnul președinte, pe care l-am informat despre această situație, cel mai probabil în perioada următoare”.

Tot pe 2 iunie, Libertatea a trimis Administrației Prezidențiale trei întrebări referitoare la situația șefului Armatei, însă până acum nu a primit niciun răspuns de la Cotroceni.





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