Ce este un El Niño și cum se formează?

El Niño reprezintă o modificare semnificativă a condițiilor climatice din Oceanul Pacific, cauzată de slăbirea sau inversarea vânturilor alizee de-a lungul Ecuatorului.

În mod obișnuit, acești curenți împing apa caldă dinspre America de Sud spre Australia și Noua Zeelandă, determinând o circulație specifică a aerului cald și umed. În timpul unui an cu El Niño, aceste vânturi slăbesc, iar temperaturile oceanului cresc semnificativ în zone care, în mod normal, ar fi mai reci.

Potrivit New Scientist, există o probabilitate de 80% ca fenomenul să se producă până în septembrie 2026.

Chiar și un El Niño moderat poate cauza valuri de căldură, secetă severă care afectează culturile agricole, dar și furtuni și inundații în alte regiuni.

Secretarul general al ONU, António Guterres, a avertizat: „Un El Niño va turna gaz pe focul unei lumi deja aflată în proces de încălzire. Impactul acestei încălziri se va răspândi și mai departe și va traversa granițele cu o viteză devastatoare.”

Când atinge El Niño nivelul maxim?

Potrivit Organizației Meteorologice Mondiale (OMM), „cel mai pronunțat impact apare în anul următor”, ceea ce ar împinge cele mai grave efecte ale actualului El Niño în 2027.

Tabloul este complicat, deoarece tinde să afecteze diferite părți ale lumii în momente diferite și în moduri diferite, în funcție de ciclurile sezoniere locale.

În China, directorul adjunct al Centrului Climatic al țării, Gao Rong, a explicat că temperaturile suprafeței mării în apropierea ecuatorului și în estul Pacificului au intrat într-o stare El Niño, care va progresa în vară și toamnă, către un El Niño de intensitate moderată sau mai mare.

Europa, tot mai vulnerabilă

Cercetările realizate de Universitatea Națională Pusan din Coreea de Sud arată că intensitatea fenomenelor El Niño și La Niña (opusul unui El Niño, caracterizat prin răcirea apelor și precipitații abundente) este în creștere.

Climatologul Axel Timmermann subliniază: „Simulările noastre arată o trecere la extreme mai frecvente și mai intense de tip El Niño-La Niña, precum și o intensificare a impactului acestor fenomene în special asupra regiunilor din Europa.”

Sudul Europei, mai ales, este deosebit de vulnerabil la perioade de secetă și incendii de vegetație, în timp ce zonele nordice și centrale s-au confruntat cu evenimente de precipitații mai abundente în ultimii ani.

El Niño ar putea afecta o mare parte a planetei, dar „fiecare eveniment El Niño este unic”, a declarat Wilfran Moufouma Okia, șeful departamentului de predicții climatice de la OMM. Alte sisteme meteorologice pot intensifica sau slăbi efectele sale.

Ultimul El Niño a contribuit la creșterea temperaturilor globale la niveluri extraordinare, contribuind la faptul că 2023 a devenit al doilea cel mai fierbinte an înregistrat vreodată și la atingerea unui maxim istoric în 2024 de aproximativ 1,55°C peste media preindustrială din 1850-1900, potrivit RFI.

Europa este deosebit de expusă din cauza influenței acestor fenomene asupra oscilației nord-atlantice, ceea ce ar putea însemna inundații și secete mai frecvente pe continent. Pierderile de vieți omenești, distrugerile de locuințe și terenuri, precum și perturbarea ecosistemelor sunt doar câteva dintre consecințele prognozate.

Legătura cu schimbările climatice

Creșterea temperaturilor globale exacerbează efectele El Niño, făcând ca fenomenele climatice extreme să fie mai frecvente și mai severe.

Timmermann avertizează că temperaturile ridicate ale primilor 100 de metri din apa Pacificului contribuie semnificativ la instabilitatea climatică globală, iar o atenuare a acestor fenomene este puțin probabil să apară înainte de anul 2150.

El Niño poate provoca pagube de ordinul trilioanelor de dolari la nivel global. Efectele acestuia vor fi resimțite nu doar local, ci și la nivel internațional, afectând economii, comunități și ecosisteme întregi. Experții atrag atenția asupra necesității de a combate schimbările climatice pentru a limita amploarea viitoarelor dezastre naturale.

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