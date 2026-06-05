Horoscop Berbec – 6 iunie 2026:

Este foarte important să îți ții prietenii aproape, mai ales pe cei pe care îi prețuiești în mod deosebit. Vin vremuri tulburi pentru relațiile care chiar contează.

Horoscop Taur – 6 iunie 2026:

Astăzi debutează o perioadă de turbulențe majore în relațiile cu superiorii sau cu persoanele care au autoritate asupra ta. Poți strica foarte multe, dacă nu ești atent.

Horoscop Gemeni – 6 iunie 2026:

Relațiile cu persoanele aflate la distanță se pot deteriora sau chiar rupe. Ar fi bine să te asiguri că asta îți dorești.

Horoscop Rac – 6 iunie 2026:

Perioada următoare va veni cu multe îndoieli, în special în legătură cu persoanele de care depinde bunăstarea ta. Poate ar fi bine să-ți regândești poziția.

Horoscop Leu – 6 iunie 2026:

Relația de cuplu și orice alt fel de parteneriat intră într-o perioadă dificilă, cu numeroase fricțiuni, conflicte deschise și posibile rupturi.

Horoscop Fecioară – 6 iunie 2026:

Relațiile cu cei din mediul de la serviciu se pot complica din nimic, iar aceste complicații să ducă la probleme serioase.

Horoscop Balanță – 6 iunie 2026:

Se adună nori negri pe cerul relațiilor tale cu cei dragi. De tine depinde ce va lăsa în urmă fiecare furtună care va urma.

Horoscop Scorpion – 6 iunie 2026:

Relațiile cu cei din familie se pot complica peste măsură. Nici până acum nu erau grozave, dar de acum înainte se pot strica văzând cu ochii.

Horoscop Săgetător – 6 iunie 2026:

Este bine să nu iei în considerare orice informație care îți ajunge la urechi, să verifici tot, înainte de a crede pe cineva.

Horoscop Capricorn – 6 iunie 2026:

Se anunță complicații legate de banii personali, provocate de schimbările de la locul de muncă, dar și de nemulțumirile tale acumulate.

Horoscop Vărsător – 6 iunie 2026:

Poți deveni sursa unor probleme pentru cei dragi. Ar fi bine să iei în considerare și drepturile lor, de fiecare dată când iei o decizie.

Horoscop Pești – 6 iunie 2026:

Este bine să dai dovadă de echilibru în tot ce faci, de la alegerea cuvintelor cu care te exprimi, până la deciziile importante.

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