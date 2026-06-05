Dezvoltat cu scopul de a combate boli infecțioase, inclusiv COVID-19, acest vaccin „universal” nu a reușit să provoace „o creștere semnificativă a răspunsului bazat pe anticorpi” în rândul unui grup de aproximativ 30 de participanți, conform studiului publicat în iunie 2026 în revista Journal of Infection. Cu toate acestea, specialiștii subliniază că realizarea reprezintă un pas metodologic important, fiind primul vaccin creat integral cu ajutorul algoritmilor de AI.

Cercetătorii au utilizat sisteme avansate de inteligență artificială pentru a analiza datele genetice ale mai multor coronavirusuri, inclusiv SARS, MERS și COVID-19. Obiectivul a fost dezvoltarea unui vaccin capabil să anticipeze mutațiile viitoare ale acestor virusuri, similare cu cele observate la virusul gripal, și să ofere astfel o protecție pe termen lung, eliminând necesitatea actualizării constante a formulelor.

„Ideea era crearea unui vaccin” adaptat viitorului, capabil să ne scoată din „cercul vicios” al ajustărilor continue”, a explicat virologul Jonathan Heeney într-un comunicat al Universității Cambridge.

Deși studiul inițial nu a confirmat eficiența dorită, cercetătorii subliniază că vaccinul nu a provocat efecte secundare grave, ceea ce deschide drumul către teste clinice mai ample. Un nou studiu, planificat să includă aproximativ 200 de participanți, va evalua în detaliu potențialul acestui vaccin de a oferi protecție reală împotriva bolilor infecțioase.

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