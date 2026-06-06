Românca mergea la înmormântarea mamei sale

Femeia se îndrepta spre România după ce aflase că mama sa murise pe neașteptate. Incidentul a avut loc pe 30 mai 2026, la bordul unei aeronave care decolase de pe Aeroportul Fiumicino din Roma, potrivit publicației italiene Il Messaggero.

Potrivit sursei citate, femeia a primit cu câteva zile înainte un apel din București prin care a fost informată despre decesul subit al mamei sale.

Pentru a ajunge cât mai repede în România, aceasta și-a cumpărat un bilet la cursa Wizz Air programată să plece din Roma la ora 22:00, pe 30 mai 2026.

În timpul zborului, afectată emoțional de tragedia prin care trecea, pasagera a intrat în toaleta avionului și a folosit o țigară electronică. Membrii echipajului au observat însă încălcarea regulamentului și au intervenit imediat.

Femeia în vârstă de 49 de ani a încercat să se justifice susținând că nu știa că interdicția de a fuma la bord includea și țigările electronice.

Româncă interzisă de Wizz Air după ce a fumat în toaleta avionului. Imagine cu carcater ilustrativ Foto: Shutterstock

Pusă pe „lista neagră”

În urma incidentului, femeia a fost sancționată și inclusă pe lista pasagerilor cărora le este interzis să mai călătorească cu Wizz Air.

Pe lângă interdicția de un an, aceasta urmează să primească și o amendă, valoarea exactă a sancțiunii urmând să fie comunicată ulterior.

Românca a apelat la avocații Giacinto Canzona și Stefano Rossi, care susțin că situația personală dificilă prin care trecea clienta lor ar trebui luată în considerare.

„Evident, nu contestăm regulile Wizz Air, dar credem că, în cazul acestei femei, pe bună dreptate distrusă de pierderea bruscă a mamei sale, scuza necesității trebuie cu siguranță aplicată, având în vedere profundele tulburări emoționale pe care le-a trăit în timpul zborului.”, au declarat cei doi avocați.

Regulile pentru țigările electronice sunt identice cu cele pentru țigările clasice

Compania aeriană a precizat că utilizarea țigărilor electronice la bord este interzisă și este tratată la fel ca fumatul țigărilor tradiționale.

„Regulile privind țigările electronice, inclusiv cele de unică folosință, sunt aceleași ca pentru țigările tradiționale. Interdicția este identică.”, a precizat un reprezentant al serviciului pentru clienți al companiei.

„Țigările electronice pot fi păstrate numai în bagajul de mână sau asupra pasagerului, dar nu pot fi introduse în bagajul de cală și nici încărcate în timpul zborului sau utilizate la bordul avionului.”

Folosirea țigărilor electronice atrage sancțiuni severe: „pe lângă posibilitatea unor plângeri penale, poate fi dispusă și înscrierea pe așa-numita «listă neagră» a pasagerilor și, prin urmare, interdicția temporară – iar în unele cazuri chiar permanentă – de a mai zbura cu respectiva companie”, a explicat reprezentantul companiei Wizz Air, pentru ziarul din Italia.

Ce riscă pasagerii care folosesc țigări electronice în avion

Companiile aeriene au reguli stricte privind utilizarea țigărilor electronice la bord. Deși acestea pot fi transportate în bagajul de mână, folosirea lor în timpul zborului este interzisă.

Încălcarea regulamentului poate atrage amenzi, interdicții temporare de călătorie și, în anumite situații, chiar plângeri penale, în funcție de gravitatea incidentului și de politica operatorului aerian.

În Uniunea Europeană, fumatul este interzis pe toate zborurile din UE începând cu anii ’90, interdicție extinsă și asupra dispozitivelor electronice.

În primul rând, pasagerii care sunt prinși că fumează pot fi debarcați imediat după aterizare și introduși pe o listă de interdicție de zbor, ceea ce înseamnă că pot pierde dreptul de a mai călători cu compania respectivă.

De asemenea, dacă sunt scoși din avion pentru această abatere, nu au dreptul la despăgubiri sau compensații și nu li se asigură reprogramarea sau acoperirea costurilor suplimentare, potrivit Airclaim.

Din punct de vedere legal, fumatul în cabină sau în toaletele avionului este considerat o încălcare a regulilor de siguranță și poate atrage:

amenzi între 500 și 1.000 de euro, în funcție de țară și situație;

în cazuri grave, chiar pedepse penale, inclusiv închisoare, dacă siguranța zborului este pusă în pericol.

De ce sunt țigările interzise la bordul avioanelor

Dacă în anii ’60 și ’70, să fumezi în avion era ceva absolut normal, lucrurile s-au schimbat treptat, din trei motive principale: incendii fatale, sănătatea echipajului, costuri.

Avioanele aveau scrumiere în cotiere, iar cabina era adesea plină de un nor dens de fum, în anii ’60 și ’70.

Dar țigările au fost interzise la bord din motive de siguranță. O țigară aprinsă aruncată în coșul de gunoi al toaletei a provocat tragicul accident al zborului Varig 820, pe 11 iulie 1973, în care și-au pierdut viața 123 de oameni.

Apoi, în ’80, însoțitorii de zbor (în special în SUA) au dat în judecată companiile aeriene, demonstrând că fumatul pasiv la altitudine le distrugea plămânii.

Un alt motiv pentru care țigările au fost interzise la bordul avioanelor este legat de costuri. Aerul din avion este recirculat și filtrat constant. Fumul de țigară înfunda filtrele extrem de repede și îngreuna sistemele de ventilație, obligând companiile să cheltuiască sume uriașe pe mentenanță și combustibil.

Astfel, în urmă cu peste 30 de ani, țigările au fost total interzise la bord.

Mulți pasageri cred că, dacă nu există foc sau fum toxic, vape-urile sau țigările electronice ar trebui permise. Companiile aeriene și autoritățile le-au interzis însă complet din alte motive: pericolul de incendiu (bateriile litiu-ion), senzorii de fum și confortul celorlalți pasageri.

Țigările electronice funcționează cu baterii de litiu care se pot supraîncălzi, pot intra în „evadare termică” și pot exploda sau lua foc. Din acest motiv, vape-urile sunt strict interzise în bagajul de cală (unde un incendiu ar fi imposibil de stins în timpul zborului) și trebuie ținute doar în bagajul de mână, fiind interzisă utilizarea sau încărcarea lor la bord.

Recent, un zbor spre Londra a fost deviat de urgență la Roma din cauza unei baterii externe uitate în bagajul de cală.

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