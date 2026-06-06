Prima eliminare a serii a venit după un duel cu Ramona Micu. Confruntarea a fost una strânsă, însă la final, fosta concurentă din tribul Războinicilor a reușit să câștige și să își continue drumul în competiție. Concurentul eliminat a fost Cristian Boureanu, care a părăsit Survivor cu doar două zile înainte de marea finală.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Cristian Boureanu a făcut declarații emoționante după ce a fost eliminat din competiția Survivor România 2026, cu doar două zile înainte de marea finală. Boureanu spune că s-a bucurat din plin de experiența trăită și că o recomandă tuturor, măcar o dată în viață.

„Nu am regrete, nu cred că aș fi putut să mă port altfel. Eu întotdeauna am spus că viața se trăiește cu emoțiile, cu experiența de atunci, cu sentimentele, sub presiunea din momentul respectiv. Dacă ar fi să-mi reproșez ceva, sunt foarte supărat pe mine.

Am tras niște înjurături pe care nu cred că le-am mai spus de când eram căsătorit. (…) Trebuia să vină și acest moment (n.r. – al eliminării), sunt conștient, îi mulțumesc lui Dumnezeu că a venit atât de târziu și mulțumesc celor care au fost alături de mine și au crezut în mine (…) S-a încheiat Survivor, a fost foarte frumos, recomand. este o întâlnire cu viața. (…) este o experiență care merită trăită pentru ca nu ți-o poți oferi singur.”, a spus Cristian Boureanu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE