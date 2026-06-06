Un nou început în Spania

Sara și Martin Liebherr au ales să se pensioneze anticipat și să se mute la doar 500 de metri de mare în Costa Blanca, o regiune de coastă renumită în sud-estul Spaniei, care aparține în întregime de provincia Alicante. Povestea lor a fost dezvăluită într-o serie de articole realizate de publicația BeoBachter, în care cei doi și-au împărtășit experiențele și detaliile despre bugetul lor de zi cu zi.

Sara, în vârstă de 62 de ani, și Martin, de 60 de ani, au locuit mai bine de trei decenii în Zürich, un oraș din Elveția. Sara a lucrat peste 20 de ani ca manager de întreținere a clădirilor la sediul unui mare producător industrial din Zürich, iar Martin a avansat de la mecanic de camioane și șofer de autobuz la rolul de manager de servicii și construcții în domeniul instalațiilor de securitate.

Ambii au avut cariere solicitante în funcții de conducere, dar și-au stabilit încă de la început obiectivul de a se pensiona mai devreme. În urmă cu patru ani, au luat decizia radicală de a vinde casa din Elveția și de a-și retrage economiile acumulate în planurile lor de pensii. Deși inițial visau la o viață sub soarele Floridei, planurile lor au fost redirecționate spre Spania, după ce nu au reușit să obțină rezidența permanentă în Statele Unite.

În prezent, cei doi locuiesc într-o casă spațioasă situată în Costa Blanca, aproape de mare, și dețin, de asemenea, o proprietate pe care o închiriază.

Fond de urgență de 500.000 de euro

În perioada în care lucrau, veniturile lor nete lunare însumau aproximativ 23.000 de franci elvețieni (aproximativ 25.000 de euro – n.r.). Acum, situația este diferită.

„Apartamentul pe care îl închiriem ne aduce 900 de euro pe lună, iar din investițiile noastre obținem 1.180 de euro lunar. Totuși, aceste sume nu acoperă toate cheltuielile, așa că apelăm la economiile noastre. Abia din 2029 va începe să fie virată pensia de stat a Sarei, de 2.227 de euro pe lună, plătită de 13 ori pe an. Trei ani mai târziu va urma și pensia mea de stat. Conform estimărilor actuale, împreună vom primi o pensie de stat (AHV) de 3.346 de euro”, explică Martin într-un interviu pentru BeoBachter.

Până atunci însă, folosesc o parte din economiile lor de 500.000 de euro, planificând să le ajungă până la vârsta de 80 de ani.

„Nu mai economisim în mod activ. Din contră: în prezent, bugetul nostru înregistrează un deficit anual calculat la 38.050 de euro, pe care îl acoperim prin consumarea activelor/capitalului nostru. Avem la dispoziție un fond de urgență de 500.000 de euro. Planul nostru este calculat în așa fel încât banii să ne ajungă până la vârsta de 80 de ani. După aceea, am putea oricând să vindem casa și apartamentul din Spania”, au spus cei doi.

Martin a adăugat: „Dacă va fi necesar, putem economisi între 10.000 și 15.000 de euro pe an, reducând cheltuielile cu mașina, călătoriile sau reparațiile casei”.

Viața în Spania: locuința și cheltuielile curente

Casa lor de pe Costa Blanca, achiziționată cu 850.000 de euro, este complet plătită și oferă 200 de metri pătrați de confort, având terasă, piscină, jacuzzi și panouri solare.

„Panourile solare ne reduc considerabil costurile cu energia, care altfel ar fi fost de aproximativ 3.500 de euro pe an. Acum plătim doar 1.218 euro anual”, explică Sara. În plus, cuplul suportă costuri anuale de 268 de euro pentru apă și 100 de euro pentru colectarea gunoiului.

Cuplul a investit și într-un apartament de 200.000 de euro, pe care îl închiriază unui cuplu spaniol pentru 900 de euro pe lună. Pentru întreținerea ambelor proprietăți, inclusiv reparații și îmbunătățiri, bugetul anual este de 5.000 de euro.

Pe lângă cheltuielile cu locuințele, Sara și Martin au un buget bine organizat pentru celelalte aspecte ale vieții. Cheltuiesc 800 de euro lunar pe alimente, iar pentru sănătate alocă 408 euro lunar pentru o asigurare privată spaniolă, la care se adaugă 2.500 de euro anual pentru alte costuri medicale. De asemenea, cheltuiesc 2.500 de euro pe an pentru îngrijirea câinelui și pisicii lor.

Ajungând în Spania, cei doi și-au redus bugetul pentru vacanțe. „Înainte, cheltuiam până la 25.000 de euro pe vacanțe, dar acum ne-am redus bugetul la 10.000 de euro anual. Facem excursii mai scurte în Spania sau în țările vecine și vizităm Elveția de două ori pe an pentru a ne vedea familia și prietenii”, povestește Martin.

O viață bine planificată

Cuplul își gestionează cu atenție bugetul. În prezent, cheltuielile lor anuale sunt de puțin peste 60.000 de euro, o sumă considerabilă, având în vedere că salariul mediu anual în Spania este de aproximativ 30.000 de euro.

„Ne simțim sănătoși și privilegiați. Nu regretăm nicio clipă decizia de a ne pensiona devreme și de a ne muta în Spania”, spune Sara.

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