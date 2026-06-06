Pierderile la pensie: o problemă ignorată până în ultimul moment

Pentru mulți angajați, pensia rămâne un subiect de interes abia în apropierea vârstei de retragere din activitate. Totuși, tocmai atunci ies la iveală problemele.

„Multe persoane descoperă abia aproape de pensionare că anumite perioade lucrate nu sunt înregistrate, că unele contribuții lipsesc sau că pensia estimată este mult mai mică decât se așteptau”, a explicat Cristina Ștefan, specialist în domeniul pensiilor, în emisiunea „Pensia Ta” realizată de Blocul Național Sindical.

Aceste probleme pot afecta direct stagiul de cotizare și, implicit, valoarea pensiei.

Actele lipsă complică procesul de pensionare

Una dintre cele mai mari dificultăți apare atunci când anumite documente necesare pentru calcularea stagiului de cotizare lipsesc. În multe cazuri, angajatorii la care o persoană a lucrat nu mai există, iar arhivele sunt greu de găsit.

Situația devine și mai complicată în cazul firmelor desființate sau intrate în faliment. În lipsa documentelor justificative, dovedirea vechimii în muncă devine o adevărată provocare.

Sistemul public de pensii pune, în prezent, la dispoziția contribuabililor o platformă online prin intermediul Casei Naționale de Pensii Publice, care le permite să acceseze informații despre stagiul de cotizare sau contribuțiile înregistrate.

„Uneori firmele nu mai există, arhivele sunt greu de găsit, iar anumite acte pot lipsi complet. Vestea bună este că astăzi situația contribuțiilor poate fi identificată online. Pe platforma Casei Naționale de Pensii fiecare persoană își poate crea un cont și poate consulta informații importante legate de activitatea profesională. Acolo pot verifica stagiul de cotizare, contribuțiile înregistrate, istoricul locurilor de muncă și punctajul anual”, adaugă Cristina Ștefan.

Erori în sistemul public de pensii

Problemele legate de pensii nu se limitează doar la actele lipsă. Pot apărea și erori în evidențele oficiale. „De asemenea, pot apărea erori în evidență, perioade lucrate care nu apar în sistem sau venituri înregistrate incomplet”, a mai explicat aceasta.

Aceste neconcordanțe pot afecta atât stagiul de cotizare, cât și punctajul folosit pentru calcularea pensiei. Specialiștii atrag atenția că una dintre cele mai frecvente greșeli este presupunerea că toate datele din sistem sunt corecte.

„Una dintre cele mai mari greșeli este convingerea că toate datele sunt corecte automat” spune Cristina Ștefan.

Verificarea periodică, o măsură de siguranță

Pentru a evita astfel de situații, experții recomandă verificarea regulată a stagiului de cotizare. Totuși, problemele identificate din timp sunt mult mai ușor de rezolvat.

„O eroare descoperită la timp poate fi corectată mai ușor”, subliniază aceasta.

Cu noua lege a pensiilor în vigoare, specialiștii sfătuiesc toți angajații să își verifice periodic situația contribuțiilor și să păstreze cu grijă documentele care atestă vechimea în muncă. Pierderea adeverințelor de vechime sau a altor acte justificative poate duce la nevalorificarea unor perioade lucrate, afectând astfel pensia.

„Verificarea periodică a stagiului de cotizare și păstrarea documentelor importante sunt esențiale pentru a evita surprizele neplăcute la momentul pensionării”, recomandă Cristina Ștefan.

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