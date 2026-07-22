Cea mai disputată specializare este Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București, unde 21 de candidați concurează pentru un singur loc la buget, relatează Observator News.

Și la Iași e bătaie pe locurile de la buget la Psihologie.

Pe următoarele locuri în clasamentul celor mai căutate programe se află Limbi Străine, cu 18 candidați pe loc, și Chimie Farmaceutică, unde sunt 17 candidați pentru fiecare loc finanțat de la buget.

Și la Academia de Studii Economice din București interesul pentru admitere este ridicat. La Drept sunt 14 candidați pe un loc la buget, la Marketing aproape șapte, iar la Inteligență Artificială peste patru candidați pe loc.

La Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, specializarea Calculatoare rămâne una dintre cele mai căutate, cu aproximativ 10 candidați pe un loc.

La Medicină, cea mai căutată specializare este Stomatologia.

Locurile la buget sunt cu atât mai căutate după ce taxele de școlarizare la universitățile din România s-au majorat în 2026. Acestea variază de la 4.400 de lei pe an și pot ajunge până la peste 50.000 de lei pentru anumite programe.

Rectorul ASE spune că admiterea din acest an este cea mai bună din ultimii ani.

„Este cel mai bun an de când sunt eu rector. Avem 13% dintre absolvenții de Bacalaureat din toată țara”, a declarat acesta.

La majoritatea facultăților ASE, admiterea s-a bazat pe media de liceu și de la Bacalaureat, excepțiile fiind specializările Drept și Cibernetică, unde s-a dat examen scris.

Mulți absolvenți de liceu au depus dosare la mai multe universități, pentru a-și crește șansele de admitere.

„Am dat și la Contabilitate, și la Cibernetică, la ramurile din Cibernetică. (…) Sper să fiu contabil, să îmi deschid firma mea”, a spus unul dintre candidați.

La ASE, unul dintre programele care atrag tot mai mulți candidați este cel de Inteligență Artificială.

„Ne-am înscris, ca primă opțiune, la AI. Este cea mai nouă facultate de la ASE și am zis că, dacă tot este moda aceasta cu inteligența artificială, de ce să nu profităm de această facultate?”, au declarat doi candidați.

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