Noua simulare a Evaluării Naționale 2026, organizată în condiții similare celei din martie

În urma solicitării școlilor, Ministerul Educației organizează în perioada 27 – 29 aprilie 2026 o nouă sesiune a simulării Evaluării Naționale. La testare vor participa doar copiii claselor a VIII-a care nu au putut participa la testarea din martie din cauza boicotului profesorilor. 

Simularea se va desfășura în condiții similare exercițiului desfășurat în luna martie: subiectele sunt realizate la nivelul structurilor Ministerului Educației și Cercetării, iar pentru evaluarea lucrărilor se va folosi platforma de evaluare digitalizată. Cât despre comunicarea rezultatelor, acestea vor fi transmise elevilor în data de 8 mai 2026.

Simularea, organizată în 38 de școli din București și alte 10 județe

Simularea suplimentară nu va fi organizată la nivel național în mod obligatoriu, ci doar în unitățile de învățământ care solicită acest lucru. Practic, școlile care nu au putut organiza prima sesiune din martie vor decide dacă elevii lor vor participa la această etapă.

„Simularea probelor scrise ale Evaluării Naționale din perioada următoare se va organiza în 38 de unități de învățământ cu nivel gimnazial din județele Dâmbovița, Tulcea, Iași, Gorj, Dolj, Harghita, Ialomița, Argeș, Vaslui, Timiș și din Municipiul București”, mai transmite ministerul.  La această testare sunt așteptați să participe aproximativ 2.300 de elevi. Asta, în contextul în care  la sesiunea din martie au absentat, din cauza boicotului profesorilor, aproape 5.000 de copii.

În luna mai, Ministerul Educației organizează și o nouă simulare a Bacalaureatului pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a care nu au susținut testarea inițială.

38 de școli din București și țară vor organiza o nouă simulare a Evaluării Naționale 2026. Peste 2.000 de elevi participă la testări
Profesorii și studenții au protestat la începutul anului în fața Palatului Cotroceni. Foto: Libertatea

Simularea Evaluării Naționale 2026 organizată în martie, boicotată în 104 școli

Decizia organizării unei sesiuni de simulare a Evaluării Naționale vine după ce testarea din martie 2026 a fost boicotată în mai multe școli. Refuzul profesorilor de a supraveghea elevii și de a corecta lucrările a blocat simularea în 104 școli. Aproximativ 5.200 de elevi au fost afectați atunci de boicotul profesorilor care au ales asftel să protesteze împotriva măsurilor de austeritate impuse de Legea Bolojan. 

Momentul în care bărbatul din Neamț este împușcat mortal de luptătorii SAS: „Hai afară, lasă arma, nu îți facem nimic! Discutăm și atâta tot"
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
GSP.RO
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
ULTIMA ORĂ! Șocant! Celebrul artist a murit în avion! Aeronava a aterizat de urgență la București
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Șocant! Celebrul artist a murit în avion! Aeronava a aterizat de urgență la București
WOW! Mesajul total neașteptat pe care Teo Trandafit i l-a dat acum Mihaelei Rădulescu, de ziua lui Felix. S-au contrat în trecut, dar acum durerea le-a unit. Reacția Mihaelei îți rupe inima
Avantaje.ro
WOW! Mesajul total neașteptat pe care Teo Trandafit i l-a dat acum Mihaelei Rădulescu, de ziua lui Felix. S-au contrat în trecut, dar acum durerea le-a unit. Reacția Mihaelei îți rupe inima
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Tvmania.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini

Cum au reușit avocații să țină pe loc procesele lui Costel Alexe. Este singurul șef de consiliu județean în funcție cu două dosare de corupție în instanțe
Știri România 17:00
Cum au reușit avocații să țină pe loc procesele lui Costel Alexe. Este singurul șef de consiliu județean în funcție cu două dosare de corupție în instanțe
Dorinel Umbrărescu dă lovitura pe Autostrada Unirii A8 și câștigă un contract de 1 miliard de euro după reevaluarea ofertelor
Știri România 16:50
Dorinel Umbrărescu dă lovitura pe Autostrada Unirii A8 și câștigă un contract de 1 miliard de euro după reevaluarea ofertelor
Instabilitate pe flancul de est al NATO. Rușii profită de criza politică din România și de noul guvern din Bulgaria: „Putin are acum un plan clar”
Adevarul.ro
Instabilitate pe flancul de est al NATO. Rușii profită de criza politică din România și de noul guvern din Bulgaria: „Putin are acum un plan clar”
El este fostul lider ATP care a uimit pe toată lumea. A postat imagini incredibile și nimeni nu-l mai recunoaște
Fanatik.ro
El este fostul lider ATP care a uimit pe toată lumea. A postat imagini incredibile și nimeni nu-l mai recunoaște
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți

Cum s-a îmbrăcat Dorian Popa în ziua nunții sale. „Aștept să înceapă cununia aici în Buftea. Emoții frumoase”
Stiri Mondene 16:13
Cum s-a îmbrăcat Dorian Popa în ziua nunții sale. „Aștept să înceapă cununia aici în Buftea. Emoții frumoase”
Prințul Harry și Meghan Markle, acuzați că ar putea distruge familia regală din Marea Britanie: „Sunt îngrozitori ca și cuplu”
Stiri Mondene 16:07
Prințul Harry și Meghan Markle, acuzați că ar putea distruge familia regală din Marea Britanie: „Sunt îngrozitori ca și cuplu”
Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare: este blondă, cu ochi albaștri și nu seamănă deloc cu „Zâna”
TVMania.ro
Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare: este blondă, cu ochi albaștri și nu seamănă deloc cu „Zâna”
Angajări masive. Un mare retailer românesc caută manageri pentru magazinele preluate de la Profi şi Mega Image
ObservatorNews.ro
Angajări masive. Un mare retailer românesc caută manageri pentru magazinele preluate de la Profi şi Mega Image
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
Noul model Dacia se transformă total » Lansează încă un SUV care se va bate cu Renault și Peugeot: primele imagini
GSP.ro
Noul model Dacia se transformă total » Lansează încă un SUV care se va bate cu Renault și Peugeot: primele imagini
Îl recunoști? Fostul număr 1 ATP, nomad în Munții Atlas: „Casa noastră - mama natură”
GSP.ro
Îl recunoști? Fostul număr 1 ATP, nomad în Munții Atlas: „Casa noastră - mama natură”
Ce a transmis Tudor Gheorghe după ieșirea din spital
Mediafax.ro
Ce a transmis Tudor Gheorghe după ieșirea din spital
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
StirileKanalD.ro
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Advertorial
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Ești femeie, ai putea ieși la pensie mai repede. Care sunt condițiile
Mediafax.ro
Ești femeie, ai putea ieși la pensie mai repede. Care sunt condițiile
Primele imagini de la nunta lui Dorian Popa și a Andreei! Cei doi își unesc destinele chiar astăzi
KanalD.ro
Primele imagini de la nunta lui Dorian Popa și a Andreei! Cei doi își unesc destinele chiar astăzi

Decizia lui Ilie Bolojan, după ce PSD a plecat din Guvern, despre vârsta de pensionare a polițiștilor și militarilor: „Săptămâna viitoare venim cu o propunere”
Politică 14:23
Decizia lui Ilie Bolojan, după ce PSD a plecat din Guvern, despre vârsta de pensionare a polițiștilor și militarilor: „Săptămâna viitoare venim cu o propunere”
5 stiri by Libertatea – Comunicarea nonverbală. România este în criză politică, dar cine plătește nota de plată?
Politică 13:48
5 stiri by Libertatea – Comunicarea nonverbală. România este în criză politică, dar cine plătește nota de plată?
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Omul lui Donald Trump, avertisment incredibil înainte de Cupa Mondială: „Iranul nu poate aduce teroriști în țara noastră!”
Fanatik.ro
Omul lui Donald Trump, avertisment incredibil înainte de Cupa Mondială: „Iranul nu poate aduce teroriști în țara noastră!”
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal