Noua simulare a Evaluării Naționale 2026, organizată în condiții similare celei din martie

În urma solicitării școlilor, Ministerul Educației organizează în perioada 27 – 29 aprilie 2026 o nouă sesiune a simulării Evaluării Naționale. La testare vor participa doar copiii claselor a VIII-a care nu au putut participa la testarea din martie din cauza boicotului profesorilor.

Simularea se va desfășura în condiții similare exercițiului desfășurat în luna martie: subiectele sunt realizate la nivelul structurilor Ministerului Educației și Cercetării, iar pentru evaluarea lucrărilor se va folosi platforma de evaluare digitalizată. Cât despre comunicarea rezultatelor, acestea vor fi transmise elevilor în data de 8 mai 2026.

Simularea, organizată în 38 de școli din București și alte 10 județe

Simularea suplimentară nu va fi organizată la nivel național în mod obligatoriu, ci doar în unitățile de învățământ care solicită acest lucru. Practic, școlile care nu au putut organiza prima sesiune din martie vor decide dacă elevii lor vor participa la această etapă.

„Simularea probelor scrise ale Evaluării Naționale din perioada următoare se va organiza în 38 de unități de învățământ cu nivel gimnazial din județele Dâmbovița, Tulcea, Iași, Gorj, Dolj, Harghita, Ialomița, Argeș, Vaslui, Timiș și din Municipiul București”, mai transmite ministerul. La această testare sunt așteptați să participe aproximativ 2.300 de elevi. Asta, în contextul în care la sesiunea din martie au absentat, din cauza boicotului profesorilor, aproape 5.000 de copii.

În luna mai, Ministerul Educației organizează și o nouă simulare a Bacalaureatului pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a care nu au susținut testarea inițială.

Profesorii și studenții au protestat la începutul anului în fața Palatului Cotroceni. Foto: Libertatea

Simularea Evaluării Naționale 2026 organizată în martie, boicotată în 104 școli

Decizia organizării unei sesiuni de simulare a Evaluării Naționale vine după ce testarea din martie 2026 a fost boicotată în mai multe școli. Refuzul profesorilor de a supraveghea elevii și de a corecta lucrările a blocat simularea în 104 școli. Aproximativ 5.200 de elevi au fost afectați atunci de boicotul profesorilor care au ales asftel să protesteze împotriva măsurilor de austeritate impuse de Legea Bolojan.