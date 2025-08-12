Cuprins:
Barem corectare Matematică – Mate Info:
Barem Matematică – Pedagogic:
Barem Matematică – Științe ale naturii:
Barem Matematică – Tehnologic:
Cu ce nu pot intra candidații în sala de examen
Absolvenții de liceu nu pot să aibă asupra lor în sala de examen telefoane mobile, alte instrumente de stocare de informații, de comunicare sau de calcul.
De asemenea, este interzisă intrarea în sală cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, cărţi, ciorne, rezumate, culegeri sau ghiozdane, rucsacuri, sacoşe ori poşete.
Toate acestea vor fi lăsate într-o încăpere specială pentru depozitare, iar candidații care refuză să respecte această regulă nu pot intra în sală pentru a susține proba.
Totodată, cei depistați în sală cu obiecte interzise asupra lor vor fi eliminați din examen.
Calendar Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă
- 4 și 5 august – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A, iar pe 5 august este programată evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
- 6 august – au fost evaluate competenţele digitale
- 7 şi 8 august – competenţele lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională
- 11 august – prima probă scrisă – cea la Limba şi literatura română
- 12 august – proba obligatorie a profilului
- 13 august – proba la alegere a profilului şi specializării
- 14 august – proba scrisă la Limba şi literatura maternă pe 14 august pentru elevii minorităților naționale
Afişarea rezultatelor la probele scrise, vizualizarea lucrărilor scrise şi depunerea contestaţiilor vor avea loc pe 18 august.
În zilele de 19 şi 20 august va continua vizualizarea lucrărilor scrise şi se vor putea depune contestaţii. Pe 26 august este programată afişarea rezultatelor finale.
La sesiunea iulie 2025, au fost 107.956 de candidați înscriși, inclusiv din promoțiile anterioare, dintre care s-au prezentat 104.758. Rata generală de promovare inițială a fost de 74,3%. Aceasta a crescut la 76,5% după soluționarea contestațiilor.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.