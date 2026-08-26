Prețul unui ghiozdan echipat cu caiete și rechizite de la Jumbo

Noul an școlar vine cu cheltuieli în plus pentru părinți, căci rechizitele s-au scumpit față de anul trecut cu până la 12%, potrivit ultimelor date INS. Prețurile diferă considerabil în funcție de magazin, dar și de produsele alese. La Jumbo, de exemplu, un set de două creioane costă 0,99 lei, o ascuțitoare – 1,49 lei, iar o radieră – 1,79 lei.

Dacă ne referim la ustensilele pentru scris, un stilou pilot costă 6,99 lei, un set de opt pixuri Bic ajunge la 8,99 lei, iar pentru un set de 100 de rezerve de cerneală trebuie să scoți din buzunar 12,99 lei.

La categoria produselor pentru desen și pictură, produsele pe care le găsim la raft au și ele prețuri în funcție de cantitate și calitate. De exemplu, un set de opt carioci costă 7,99 lei, șase batoane de plastilină împreună cu trei matrițe – 2,99 lei, iar un bloc de desen pentru acuarele, cu 16 file, costă 8,99 lei.

Un bloc de desen A4 poate fi cumpărat cu 2,99 lei, lipiciul costă 2,49 lei, iar un set de cinci pensule – 2,99 lei. O paletă de pictură are același preț. Setul de riglă și compas costă 9,99 lei.

Caietele de matematică și dictando mici, cu 20 de file, costă doar 0,25 lei bucata. În schimb, pentru un caiet de muzică sau pentru unul de geografie va trebui să plătești 1,49 lei. Caietul de biologie, însă mai scump: 1,90 lei.

În ceea ce privește caietele în format A 4, un caiet dictando de 40 de file costă 3,49 lei, la fel ca unul de matematică, tot cu 40 de file. Părinții mai pot cumpăra patru coperți pentru caiete mici cu 2,49 lei, zece etichete cu 1,49 lei și un set de cinci coperți pentru caiete A4 cu 3,99 lei. Cel mai ieftin penar costă 2,99 lei, iar cel mai ieftin ghiozdan – 19,99 lei.

Însă, atunci când cumpărăm rechizite, o facem cât să ajungă pentru un semestru. Nu ne ajută, de exemplu, să achiziționăm un sigur caiet de matematică sau doar unul de dictando. Prin urmare, în calcularea prețului total am luat în considerare o cantitate mai mare de produse.

Lista rechizitelor școlare pentru un elev de gimnaziu

Un elev de gimnaziu are nevoie de caiete mici dar și în format A4, de ustensile de scris, truse pentru desen și pictură, dar și de caiete speciale pentru muzică, geografie sau biologie. Din penar nu trebuie să lipsească ascuțitoarea, radiera și rigla. Iată mai jos prețurile produselor Jumbo și costul total al unui ghiozdan complet echipat.

Ustensile de scris

Set 2 creioane – 0.99 lei, 4 seturi – 3,96 lei;

Stilou scrie-șterge – 6.99 lei;

Set pix Bic 8 buc – 8.99;

Rezerve cerneală 100 buc – 12.99 lei;

Ascuțitoare – 1.49;

Radieră – 1.79 lei;

Ustensile pentru desen și pictură

Set carioci 8 buc. – 7.99 lei;

Set 6 batoane plastilină cu 3 matrițe – 2.99 lei;

Bloc de desen pentru acuarele 16 file – 8.99 lei;

Bloc de desen A4 – 2.99 lei;

Lipici – 2.49 lei;

Pensule 5 buc. – 2.99 lei;

Paletă pictură – 2.99 lei;

Caiete

Caiet de matematică mic, 20 de file – 0,25 lei, 10 bucăți – 2,5 lei:



Caiet dictando mic 20 file – 0,25 lei, 10 bucăți – 2,5 lei;



Caiet de muzică – 1.49 lei;

Caiet de biologie – 1.49 lei;

Caiet de geografie 24 file – 1.49 lei;

Caiet dictando A4, 40 file – 3.49 lei, 5 bucăți – 17,45 lei;

Caiet matematică A4, 40 de file – 3.49 lei, 5 bucăți – 17,45 lei;

Coperți caiete mici 4 buc.- 2.49 lei;

Set 10 etichete – 1.49 lei

Coperți caiete A4, 5 buc. – 3.99 lei;

Alte rechizite

Penar – 2.99 lei;

Ghiozdan – 19.99;

TOTAL: 152,95 lei

Cât costă rechizitele la Auchan

La Auchan, un caiet dictando de 48 de file costă 2,39 lei, iar un caiet A4, cu 60 de file, este 5,79 lei. Un bloc de desen A3, cu 16 file, costă 4,09 lei, în timp ce un bloc de desen A4, tot cu 16 file, ajunge la 15,89 lei. Tot aici, un set de pixuri costă 2,29 lei, iar un stilou – 6,99 lei. Rezervele pentru stilou, 24 de bucăți, costă 4,99 lei.

Un set de 12 creioane colorate costă 3,99 lei, iar 12 carioci – 3,49 lei. O radieră este 2,79 lei, iar o ascuțitoare – 1,59 lei. Pentru desen și pictură, un set de acuarele cu 16 culori costă 5,99 lei, iar un set de 15 pensule – 8,99 lei. Un penar costă 19,99 lei, iar un ghiozdan poate fi cumpărat cu 22,99 lei.

Cât costă rechizitele la Lidl

La Lidl, un caiet A5, cu 24 de file, costă 1,19 lei, iar un caiet A4, cu 60 sau 80 de file, este 5,99 lei. Un bloc de desen A4, cu 16 file, costă 2,49 lei. Tot aici un set de creioane colorate costă 4,99 lei, la fel și cariocile. La capitolul accesorii, pentru trei radiere Crelando vei plăti 5,99 lei, la fel și pentru o ascuțitoare. Un penar extensibil -același brand- costă 14,99 lei, iar un set de acuarele cu 12 culori – 4,99 lei. Pensulele sunt 5,99 lei. Cât despre prețul unui ghiozdan, cel mai ieftin produs costă 17,99 lei.

Cât costă rechizitele la Kaufland

La Kaufland, în lista analizată, un caiet dictando de 48 de file costă 1,99 lei, iar un caiet A4, cu 60 de file, ajunge la 4,99 lei. Un pix este listat la 16,99 lei, iar un penar echipat costă 29,99 lei.

Cea mai mare diferență apare în cazul ghiozdanului. Produsul analizat are un preț de 219 lei, mult peste cele întâlnite la Jumbo, Auchan și Lidl.

Rport INS. Caietele de desen și cărțile școlare, cele mai mari scumpiri din acest an

Potrivit datelor INS, anula cesta prețurile rechizitelor au crescut, în medie, cu 7,54% Cea mai mare creștere din categoria produselor analizate a fost înregistrată la caietul de desen mic, al cărui preț a crescut cu 12,43% între iulie 2025 și iulie 2026. Urmează blocul de desen mare, cu o scumpire de 12,40%, și cărțile școlare, al căror preț a crescut cu 12,03%.

Și alte produse necesare elevilor au înregistrat creșteri de peste 10%. Penarul din PVC s-a scumpit cu 11,10%, caietul de matematică și dictando de 80-100 de file cu 10,93%, iar caietul pentru începători, tip I și II, cu 11,18%.

Un ghiozdan școlar din poliester, cu fermoar și bretele ajustabile, a costat în iulie 2026 cu 10,13% mai mult decât în aceeași lună a anului trecut.

Scumpirile au vizat însă majoritatea produselor. Astfel, caietul de biologie s-a scumpit cu 9,71%, linia din plastic de 30 de centimetri cu 8,71%, iar patroanele pentru stilou cu 8,57%.

Și produsele de bază pentru scris costă în acest an mai mult. Prețul gumei de șters, de exemplu, a înregistrat o creștere de 8,49%, caietul de matematică și dictando de 48 de file s-a scumpit cu 8,46%, iar pixul din plastic cu mină cu 8,37%. În cazul creionului HB, creșterea a fost de 8,20%, în timp ce acuarelele cu 12 culori s-au scumpit cu 8,19%.

Prețurile au crescut și la caietele de muzică, cu 8,18%, la plastilina cu șase culori, cu 7,83%, la caietul studențesc de 80-100 de file, cu 7,21%, și la cariocile cu șase culori și vârf subțire, cu 7,16%.

Potrivit datelor ISN, cele mai mici majorări de preț au fost înregistrate la topul de hârtie pentru copiator A4, care s-a scumpit cu doar 0,86% între iulie 2025 și iulie 2026. Urmează seturile de markere în patru-șase culori, cu o creștere de 3,64%, și creioanele colorate cu 12 culori, al căror preț a crescut cu 4,33%.

Pentru blocul de desen mic, creșterea a fost de 5,99%, iar pentru rucsacul școlar destinat copiilor, de 5,76%. Și stiloul, un produs nelipsit de pe lista de rechizite a multor elevi, s-a scumpit cu 6,38%.

Adrian Negrescu, analist economic. Foto: Agerpres

Analistul economic Adrian Negrescu explică de ce s-au scumpit rechizitele școlare

Costurile mai mari cu energia, materiile prime, hârtia și salariile au pus presiune pe prețurile rechizitelor, a declarat pentru Libertatea analistul economic Adrian Negrescu. În același timp, scăderea puterii de cumpărare îi determină pe producători să reducă adaosurile comerciale pentru a-și păstra vânzările. Chiar și așa, însă, începutul de an școlar înseamnă pentru părinți un nou efort financiar. Este motivul pentru care tot mai mulți români apelează inclusiv la plata în rate a ghiozdanului complet echipat, avertizează analistul.

„Scumpirea rechizitelor are legătură directă cu creșterea prețurilor de producție, adică a costurilor de producție generate de scumpirea materialelor, a energiei electrice, a costurilor mai mari cu salariile, tot ceea ce înseamnă hârtie, proces tehnologic în general. Toate s-au scumpit semnificativ în ultimul an de zile”, spune analistul economic. Este motivul pentru care producătorii de rechizite încearcă să-și păstreze clienții chiar cu prețul unor marje comerciale mai mici. „Sunt foarte mulți producători de rechizite care, în momentul de față, preferă să-și reducă la minimum adaosul comercial, în tentativa de a face vânzări”, explică analistul.

Potrivit acestuia, piața se confruntă cu o problemă mai amplă: scăderea puterii de cumpărare și reducerea vânzărilor. „În condițiile în care vânzările s-au prăbușit în multe dintre domeniile de activitate, este o cursă pentru supraviețuire pentru producătorii de rechizite, în condițiile în care puterea de cumpărare a familiilor a scăzut foarte mult, iar vânzările sunt la cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani.”

Părinții, obligați să cumpere rechizite ieftine, dar de slabă calitate

Analistul avertizează că presiunea costurilor ar putea avea efecte asupra ofertei disponibile în magazine. „Cred că asistăm la un fenomen care va duce, din păcate, zona asta de rechizite spre o restrângere foarte, foarte mare a gamei de produse.”

Una dintre consecințele acestei situații ar putea fi reducerea ofertei de produse de calitate, în condițiile în care producătorii încearcă să răspundă unei cereri orientate tot mai mult către preț. „Vom vedea rechizite mai ieftine, dar și de mai slabă calitate”, susține analistul economic.

În același timp, produsele destinate unor activități educaționale specifice ar putea deveni mai greu de găsit. „Tot ceea ce înseamnă produs de calitate, tot ceea ce înseamnă produse specifice activităților didactice vor dispărea de pe piață, mai ales în condițiile costurilor”, avertizează Negrescu.

Adrian Negrescu: „Online-ul poate fi mai ieftin, dar părinții trebuie să compare și aici prețurile”

O soluție pentru părinții care vor să reducă factura ar putea fi cumpărăturile online. Analistul spune însă că nu există o regulă potrivit căreia toate rechizitele sunt automat mai ieftine pe internet. „Aici depinde de fiecare familie, cum își face calculele și ceea ce găsește, interesant, ca preț și calitate și ca necesitate în procesul educațional”, explică el.

Recomandarea sa este ca părinții să compare mai multe oferte înainte de a cumpăra. „Să vezi exact de unde iei mai ieftin și mai de calitate, pentru că ofertele sunt diverse. Iar asta pentru că online-ul oferă niște prețuri mai bune, în condițiile în care inclusiv costurile logistice sunt mai mici decât la un magazin unde sunt costuri cu chiria, cu întreținerea, cu utilitățile”, mai spune Negrescu.

Adrian Negrescu: „Rechizitele, cumpărate tot mai des în rate fără dobândă”

Un fenomen care îl preocupă pe analist este creșterea cumpărăturilor în rate. Tot mai mulți români folosesc carduri de cumpărături sau facilitățile oferite de magazinele online pentru a împărți costul produselor. „Vedem un fenomen din ce în ce mai puternic în piață, achiziția de rechizite în rate, fără dobândă”, afirmă Adrian Negrescu.

Potrivit specialistului, plata în rate poate face cumpărăturile mai ușor de suportat pentru unele familii, însă ascunde și riscuri. „Faptul că românii au ajuns să folosească din ce în ce mai mult cardurile de rate fără dobândă sau programele de vânzare în rate ale magazinelor online fac acest proces să fie, într-adevăr, mai ușor pentru multe familii, dar reprezintă și un mare pericol”.

Problema apare atunci când familia ajunge să acumuleze mai multe astfel de obligații financiare. „Toate aceste credite online fără dobândă, făcute în cadrul magazinelor, reprezintă un efort financiar pe care, din păcate, mulți nu și-l permit”, spune Negrescu. „Gândiți-vă că toate aceste credite făcute în magazin nu sunt raportate în Biroul de Credit. Asta înseamnă că acel filtru legat de capacitatea financiară a celor care fac acest tip de credit dispare din start.”

Adrian Negrescu compară fenomenul cu perioada de acum 10-15 ani, când românii cumpărau frecvent electronice și electrocasnice în rate. „E posibil să asistăm chiar și la niște situații-limită în care acest tip de credit cu buletinul a revenit sub o altă formă, mai atractivă, dar cu aceleași pericole”, adaugă analistul. În cazul în care ratele nu sunt plătite la timp, costurile pot crește. „Dacă nu-ți plătești ratele la timp, riști să plătești niște dobânzi foarte mari, iar procesul de executare a creditului este mult simplificat.”

Adrian Negrescu: „Nu se întrevăd noi scumpiri semnificative”

În ceea ce privește următoarele luni, Adrian Negrescu nu anticipează creșteri semnificative ale prețurilor. „Eu cred că economia s-a adaptat din perspectiva evoluției, din perspectiva inflației și asistăm la un oarecare echilibru în raportul preț-calitate.”

Analistul spune că puterea de cumpărare a populației pune o limită capacității comercianților de a majora prețurile. „Nu văd creșteri de prețuri semnificative în perioada următoare”, afirmă el, invocând și evoluția recentă a prețurilor. „Asta și în condițiile în care s-a ajuns la fundul sacului.”

În opinia sa, comercianții trebuie să țină cont de faptul că românii nu mai pot absorbi noi scumpiri fără să reducă și mai mult consumul. „Puterea de cumpărare a populației a scăzut cu aproape 30% în ultimii doi ani de zile, motiv pentru care orice antreprenor sănătos la cap nu își mai permite să crească prețurile, căci riscă să rămână cu marfa nevândută”, a mai explicat Adrian Negrescu.