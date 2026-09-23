Într-o lume plină de personaje fictive și supereroi cu puteri supranaturale, copiii au mai multă nevoie ca niciodată de repere reale. Colecția ilustrată „Micii mei Eroi” le face cunoștință celor mici cu oameni adevărați – de la Leonardo Da Vinci și Albert Einstein până la Marie Curie, Frida Kahlo sau Nadia Comăneci – persoane obișnuite care au avut curajul să-și urmeze visurile și au schimbat lumea în bine.

Educația celor mici nu se limitează la orele de școală. Pasiunea pentru cunoaștere, curiozitatea și dorința de a explora lumea se cultivă acasă, prin povești care inspiră. Colecția de cărți ilustrate „Micii mei Eroi” aduce în prim-plan biografiile celor mai mari personalități din istorie, explicate pe înțelesul copiilor cu vârste între 7 și 12 ani.

Oameni reali, realizări extraordinare

Fiecare volum al colecției are 32 de pagini și o copertă cartonată, de o calitate grafică excepțională, plină de ilustrații colorate și texte prietenoase. Copiii vor descoperi că marii eroi ai lumii nu purtau pelerine și nu aveau superputeri magice, ci au fost oameni ca noi toți, care au depășit obstacole prin muncă, perseverență, bunătate și pasiune.

Seria debutează cu primul volum dedicat geniului renascentist Leonardo Da Vinci, lansat la prețul promoțional de doar 4,99 LEI. Acesta este urmat de volumul dedicat lui Albert Einstein, omul de știință care a explicat cum funcționează universul, la prețul special de 14,99 LEI. În continuare, cei mici vor putea descoperi povestea reginei Cleopatra, pe cea a marelui pictor Vincent Van Gogh sau pe cea a lui Alexandru cel Mare, la prețul regular de 29,99 LEI per volum.

Colecția de cărți „Micii mei Eroi”

Apariția cărților este o dată la două săptămâni pentru primele 4 volume, urmând ca ulterior distribuția să devină săptămânală.

Colecția de cărți „Micii mei Eroi”

Puncte de vânzare și beneficii pentru abonații online

Cărțile sunt disponibile în toată țara la toate chioșcurile de ziare și punctele de difuzare a presei.

Colecția de cărți „Micii mei Eroi”

Pentru a nu rata niciun număr profită de abonamentul online pe colectii.libertatea.ro . Pe lângă livrarea direct la ușă, abonații beneficiază de cadouri speciale incluse pe parcursul colecției: un caiet cadou la volumul 5, un joc de memorie (Memory Game) la volumul 33 și o cană personalizată la volumul 73.