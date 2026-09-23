A făcut un pas în ocean și a fost cuprinsă de o durere chinuitoare: „Nu mai puteam să respir”

O vacanță pe coasta Angliei, în regiunea Cornwall, s-a transformat brusc într-un coșmar pentru o turistă care se bucura de o zi însorită la malul oceanului. Deși apa Atlanticului este de obicei rece, vremea neobișnuit de caldă a adus numeroși oameni pe plajă.

O simplă baie în mare s-a încheiat însă cu o durere extrem de intensă, provocată de un pește veninos aproape invizibil, ascuns în nisipul din apa puțin adâncă, relatează publicația polonă Fakt, parte a trustului Ringier.

Femeia a povestit că, imediat ce a ieșit din apă, a simțit o înțepătură extrem de violentă în talpă, atât de puternică, încât a rămas momentan paralizată de durere, fără a putea respira. Prietenii care o însoțeau și care locuiesc de mulți ani în zona de coastă au înțeles imediat situația, explicându-i că a călcat pe un exemplar de weever fish, cunoscut în română sub numele de drac de mare sau ostros.

Această specie de pește este neînsemnată ca dimensiuni, ajungând la o lungime de doar 14 centimetri pe plajele din Marea Britanie, dar prezintă un pericol uriaș pentru înotători.

Creatura are obiceiul de a se îngropa complet în nisipul fin de pe fundul apei, lăsând la suprafață doar partea superioară a înotătoarei dorsale, echipată cu țepi extrem de veninoși. Din acest motiv, este aproape imposibil de observat cu ochiul liber înainte de a fi călcată din greșeală.

Punctele de salvare acvatică ale Salvamarului Regal Britanic le recomandă celor care merg prin apă mică să nu pășească apăsat, ci să târșâie picioarele prin nisip. Această mișcare simplă deplasează nisipul din față și sperie peștele, determinându-l să înoate departe înainte ca și cineva să calce direct pe spinii săi veninoși. De asemenea, purtarea papucilor speciali de apă reprezintă o metodă excelentă de protecție.

Turiștii sunt sfătuiți să aleagă întotdeauna plaje supravegheate de salvamari, deoarece aceștia sunt instruiți să acorde rapid primul ajutor în astfel de situații. În cazul turistei din Cornwall, salvamarii de pe plajă au intervenit imediat aducând un recipient cu apă foarte caldă în care femeia și-a scufundat piciorul. Spre surprinderea ei, veninul a fost neutralizat rapid de căldură, iar durerea a început să cedeze treptat.

În caz de înțepătură, experții recomandă ca zona afectată să fie spălată exclusiv cu apă de mare, evitând apa dulce. Datorită structurii veninului, care este de natură proteică, cel mai eficient remediu este scufundarea zonei afectate în apă cât mai caldă, atât cât poate fi suportată în siguranță, fără a provoca arsuri, timp de cel puțin 30 de minute.