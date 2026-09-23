Cele 9 anvelope care au cedat la testul anvelopelor de iarnă: din 32, doar 6 au fost recomandate pe șoseaua udă

Diferența dintre o anvelopă bună și una slabă poate însemna aproape 18 metri în plus până când mașina se oprește. Un test realizat în 2026 de Touring Club Suisse, TCS, pe 32 de modele de anvelope de iarnă arată diferențe uriașe între produse, mai ales pe carosabil ud. Dintre ele, doar șase dintre cele 32 de modele au primit calificativul „foarte recomandat”, în timp ce nouă au picat complet testul, scrie Blick, parte a grupului Ringier.

Aproape 18 metri diferență la aceeași viteză

TCS a testat două categorii de anvelope. Prima a fost dimensiunea 185/65 R15, folosită pe mașini mici precum Audi A1, Renault Clio sau Volkswagen Polo, iar a doua a fost 225/50 R17, întâlnită la mașini mai mari, precum Audi A4 și A5, Peugeot 3008 și 5008, Skoda Octavia și mai multe modele BMW și Mercedes. La anvelopele mici, diferența la frânarea pe ud a fost cea care a atras cel mai mult atenția.

Bridgestone Blizzak LM 005 a oprit mașina în 33,5 metri, în timp ce Rockblade Rock 868S a avut nevoie de 51,4 metri. Asta înseamnă o diferență de 17,9 metri. Și mai ușor de înțeles este viteza rămasă: când mașina cu Bridgestone era deja oprită, cea cu Rockblade încă se deplasa cu aproximativ 47 km/h.

Trei anvelope pentru mașini mici au fost respinse

La categoria 185/65 R15, doar două modele au primit calificativul „foarte recomandat”: Continental WinterContact TS 870 și Michelin Alpin 7. Alte modele au primit calificative intermediare, iar trei au fost declarate nerecomandate. Este vorba despre Sunny Winter-max NW611, Atlas Polarbear HP și Rockblade Rock 868S, iar problema principală a fost comportamentul slab pe carosabil ud.

Testul arată și ceva mai puțin intuitiv. Bridgestone Blizzak LM 005, anvelopa care a avut cea mai bună distanță de frânare pe ud în această comparație, nu a primit calificativul maxim, șia sta pentru că TCS nu analizează doar frânarea. În cazul acestui model, durata de viață estimată și uzura mai mare au tras în jos rezultatul final. Cu alte cuvinte, o anvelopă poate fi foarte bună într-o anumită situație, dar să piardă puncte la alte capitole.

Rezultate mai bune la anvelopele mai mari

Pentru dimensiunea 225/50 R17, rezultatele au fost ceva mai bune. Patru modele au primit calificativul „foarte recomandat”, iar cele mai bune rezultate au fost obținute de Pirelli Cinturato Winter 3 și Continental WinterContact TS 870. Foarte aproape au urmat Goodyear UltraGrip Performance 3 și Michelin Alpin 7.

Test anvelope de iarnă 2026: care sunt cele 9 modele care au picat testul TCS și care sunt cele mai bune anvelope. Imagine generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Alte șase modele au primit calificativul „recomandat”: Bridgestone Blizzak 6, Hankook Winter i*cept RS3, ESA+TECAR Supergrip Pro2, Dunlop Winter, Vredestein Winter Pro+ și Yokohama BluEarth Winter V906. Iar dacă dacă vrei să cumperi anvelope all-season, merită să verifici și testul în care cinci modele au fost considerate nerecomandate.

Doar 6 din 32 au primit calificativul maxim, iar 9 au picat cu brio

La polul opus, TCS avertizează asupra a șase modele categoria de 17 inci. Este vorba despre Falken Eurowinter HS02 Pro, Toyo Tires Observe EWS1, Tracmax Ice-Plus S210, Aptany RW211, Royal Black Royalwinter UHP și Sunwide Snowide.

Problemele au fost diferite de la un model la altul. Falken și Toyo au avut rezultate slabe în special pe carosabil de iarnă, Tracmax a avut probleme mai ales pe șosea udă, iar Aptany pe drum de iarnă. În cazul Royal Black Royalwinter UHP și Sunwide Snowide, TCS a constatat deficiențe atât pe carosabil uscat, cât și pe carosabil ud.