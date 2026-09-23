Fotografiile surprinse în timpul discursului susținut în această seară de președintele României, Nicușor Dan, la Adunarea Generală a ONU au stârnit un val de reacții, evidențiind o sală mai mult goală.

Deși intervenția președintelui a urmat agenda oficială a forumului internațional, imaginile cu zecile de scaune goale au eclipsat parțial mesajul diplomatic, ridicând în spațiul public semne de întrebare cu privire la interesul audienței globale față de poziția țărilor care nu sunt adevărate puteri militare și economice în actualul context geopolitic.

Dacian Cioloș (fost premier), Mirabela Grădinaru (partenera președintelui), Oana Țoiu (ministru de Externe) și Marius Lazurca (consilier prezidențial) au fost în sala unde Nicușor Dan și-a ținut discursul.

Despre ce a vorbit Nicușor Dan la Adunarea Generală a ONU de la New York

În discursul susținut la Adunarea Generală a ONU, președintele Nicușor Dan a atras atenția asupra unui pericol major la adresa democrațiilor moderne: manipularea prin intermediul rețelelor sociale, unde coordonarea conturilor false anulează vocea cetățeanului și restrânge libertățile de exprimare și asociere. Promovând valorile libertății în opoziție cu trecutul comunist, șeful statului a evidențiat progresul economic al României, devenită o destinație europeană dinamică pentru investiții. Prin alinierea la standardele OCDE și bazându-se pe o forță de muncă înalt calificată în domenii precum inteligența artificială, robotica și securitatea cibernetică, țara a reușit să atragă numeroase companii globale de top.

Pe plan geopolitic, președintele a condamnat ferm războiul neprovocat declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, acuzând Moscova că și-a abandonat mandatul de menținere a păcii din cadrul Consiliului de Securitate în favoarea unei agende revizioniste.