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Horoscop 24 septembrie 2026. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe Libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi.
Cuprins:
Există un pericol major să iei decizii greșite în legătură cu parcursul tău profesional sau cu soarta unor relații de parteneriat.
Este important să te asiguri că ți-ai îndeplinit sarcinile de serviciu, înainte de a cere anumite beneficii. Dacă le vei primi sau nu, contează mai puțin.
Astăzi te întâlnești față în față cu ispita care poate lua mai multe forme și îți poate afecta serios relațiile cu cei dragi. Plăcerile pot fi capcane periculoase.
Există riscul să strici relațiile cu cei din familie prin încălcarea unor limite pe care le cunoști și pe care le-ai respectat întotdeauna.
Cea mai mare problemă a zilei poate fi provocată de faptul că îți vei pierde timpul cu discuții inutile cu cei din anturajul apropiat.
Este mai bine să eviți orice fel de cheltuială și să lași pe altă dată planurile care presupun achiziții scumpe.
S-ar putea să provoci un conflict în familie, dacă insiști ca totul să se facă așa cum vrei tu, doar pentru că urmărești un anumit rezultat.
O idee foarte bună ar fi să taci, să asculți ce au alții de spus și să lași concluziile pe altă dată, ca să nu pierzi din respectul de care te bucuri în anturajul apropiat.
Nu este momentul potrivit pentru a te implica în investiții majore, în proiecte care presupun cheltuieli, chiar dacă ți se pare a fi o idee foarte bună.
Este posibil să îți strici relația cu unul dintre superiori, într-un moment de tensiune, deși nu e prima dată când se manifestă așa.
In mintea ta se luptă bănuielile nesfârșite cu gândurile bune care încearcă să te scoată la lumină. Multe depind de partea care va învinge.
E bine să fii atent la orice situație care implică administrarea unui bun comun sau la deciziile pe care te forțează alții să le iei.