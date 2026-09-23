Doi copii și un adult au murit după ce o mașină s-a ciocnit cu un camion, între Pașcani și Brătești. Alte două persoane sunt rănite

Trei persoane, dintre care doi copii, au murit miercuri seară într-un grav accident rutier între Paşcani şi Brăteşti, judeţul Iaşi. Alte două victime au fost rănite, una fiind inconştientă.

Tragedie pe drumul dintre Paşcani şi Brăteşti, în judeţul Iaşi: doi copii şi un adult şi-au pierdut viaţa miercuri seară, într-un grav accident rutier în localitatea Stolniceni-Prăjescu, relatează News.ro. Alte două persoane au fost rănite, una dintre ele fiind inconştientă.

În coliziunea violentă au fost implicate un autoturism şi un camion. La faţa locului au intervenit două autospeciale de stingere cu module de descarcerare şi prim ajutor din cadrul Secţiei de Pompieri Paşcani, două echipaje de prim ajutor calificat din Paşcani şi Târgu Frumos, echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD, precum şi două ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi, una dintre ele cu medic.

Potrivit ISU Iaşi, „pentru trei dintre acestea – doi minori şi un adult – a fost constatat decesul, fără indicaţie de resuscitare. Dintre celelalte două victime, una este inconştientă, iar cealaltă este conştientă, ambele fiind evaluate şi asistate medical de echipajele aflate la faţa locului”.