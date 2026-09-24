O asistentă medicală din Marea Britanie a descoperit trădarea soțului ei după ce a montat o cameră în sufragerie. Imaginile au surprins momentul în care bărbatul o săruta pe bona copilului lor, relatează Onet, care preia un articol publica de The Mirror.

Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

O poveste tulburătoare despre trădare a fost relatată de o asistentă medicală pe platforma Reddit.

Femeia, mamă a unei fetițe de 3 ani, a angajat o bonă tânără pentru a o ajuta cu îngrijirea copilei, având în vedere programul încărcat al său și al soțului său, care lucra în ture de noapte.

Totuși, bănuielile că soțul său o înșela au determinat-o să monteze o cameră video în sufragerie.

„Timp de aproape patru luni am simțit că ceva nu este în regulă. Soțul meu refuza să discutăm despre temerile mele, așa că am decis să montez o cameră video în sufragerie”, a mărturisit femeia.

Primele zile nu au adus nimic suspect, dar în a patra zi, camera a surprins o scenă șocantă: soțul său sărutându-se cu bona pe canapea, în timp ce fiica lor era cu spatele și se uita la televizor.

„A fost momentul în care am simțit că pic din picioare. M-au copleșit emoțiile, inclusiv un sentiment de vinovăție”, a scris ea pe Reddit.

Confruntat cu dovezile, bărbatul a început să plângă și a încercat să dea vina pe tânăra bonă, susținând că aceasta a inițiat sărutul.

„În timpul discuției, mă implora să îl ascult, dar pur și simplu nu mai puteam suporta. Mi-am luat fetița și am plecat la mama mea. A trecut o lună de atunci”, a continuat femeia.

Deși soțul ei încearcă în mod constant să îi ceară scuze și să repare relația, femeia susține că nu mai vede un viitor împreună.