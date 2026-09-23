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Iubitul Valentinei, tânăra găsită într-o valiză pe râul Olt, a fost dat în urmărire: judecătorii au emis mandat de arestare preventivă

Ionela Stănilă
Ionela Stănilă
Jurnalist
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Iubitul Valentinei, tânăra din valiză, dat în urmărire. Judecătorii au emis mandat de arestare preventivă pentru omor. Sursă foto: Facebook /Valentina Ioana.
Iubitul Valentinei, tânăra din valiză, dat în urmărire. Judecătorii au emis mandat de arestare preventivă pentru omor. Sursă foto: Facebook /Valentina Ioana.
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Vlad este principalul suspect în uciderea Valentinei, tânăra de 28 de ani al cărei trup neînsuflețit a fost găsit într-o valiză ce plutea pe râul Olt, în dreptul Barajului Ionești din județul Vâlcea. Iubitul fetei a fost în urmărire, după ce magistrații au emis un mandat de arestare preventivă în lipsă, sub acuzația de omor calificat.

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Victima a avut o moarte violentă

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Potrivit informațiilor postate pe site-ul Poliției Române, bărbatul căutat este Băltățeanu Gheorghe Vlăduț, în vârstă de 30 de ani, cu domiciliul în localitatea Mirești din județul Vâlcea. Acesta este cercetat pentru infracțiunea de omor și pe numele său a fost emis mandat de arestare preventivă, relatează Agerpres.

„Persoana este cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de omor și este căutată în vederea punerii în executare a mandatului de arestare preventivă”, se menționează pe site-ul Poliției Române.

Anchetatorii au stabilit că tânăra a avut o moarte violentă, decesul survenind la 21 septembrie 2026, cu o zi înainte de descoperirea macabră de pe râul Olt.

La necropsie, legiștii au descoperit urme de violență pe trupul fetei: leziuni, escoriații și plăgi la nivel gambelor, dar și mai multe coaste rupte.

„Ca mecanism de producere s-a stabilit că acestea ar fi fost produse, leziunile per ansamblu, lovire cu corpuri dure, obiect cu vârf ascuțit și marginea ascuțită, posibil cuțit și prin comprimare toraco-abdominală, posibil să se fie așezat pe victimă. Iar decesul datează din 21.09.2026”, a precizat Adrian Vrăbete, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

Rezultatele necropsiei au indicat că victima a avut o moarte violentă, arată procurorii, produsă prin șoc traumatic și hemoragic, cu o zi înainte de descoperirea trupului neînsuflețit.

Miercuri, în urma unei percheziții la domiciliul tânărului au fost găsite mai multe pete ce par a fi de sânge, pe o saltea de dormit ce ar fi fost folosită de victimă și de suspect, au anunțat reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

Vlad, iubitul tinerei, un frizer din Horezu, se pare că ar fi reușit să părăsească teritoriul României imediat după comiterea faptei, susțin anchetatorii.

Trupul fetei, găsit marți în zona barajului din comuna Ionești

Trupul unei tinere a fost găsit, marţi după-amiază, într-o valiză, în râul Olt, în apropierea barajului din comuna Ioneşti, judeţul Vâlcea, descoperirea fiind făcută de un localnic. Purtătorul de cuvânt al Parchetului Tribunalului Vâlcea a declarat pentru news.ro că descoperirea a fost făcută, în jurul orei 15.00, în satul Zavideni, comuna Ioneşti.

Mai exact, un localnic a observat o valiză în râul Olt, în apropierea unui baraj, şi a anunţat autorităţile. În valiză era trupul unei tinere.

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Tags: Stiri Vâlcea Stiri Olt CRIMĂ Poliția Română
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