S-a întâmplat sâmbătă în municipiul Gomesende din Ourense, în Spania. O nuntă s-a încheiat cu o adevărată încăierare între familii, cu farfurii sparte și o presupusă infidelitate din partea miresei.

Aceasta ar fi întreținut relații sexuale în baia restaurantului cu un tânăr care ajutase la organizarea evenimentului, în timp ce mirele era preocupat de banii pe care invitații urmau să îi ofere drept dar de nuntă, relatează abc.es.

Locul ales pentru petrecere a fost A Casa da Tulla, un local idilic de lângă granița cu Portugalia. Dragostea nu părea să fie o temă importantă la nunta dintre un bărbat din Ourense și o femeie de origine columbiană.

În toiul nunții, mireasa ar fi cerut 40.000 de euro pentru un presupus acord prenupțial, sumă care trebuia să provină din cadourile invitaților. Potrivit aceleiași surse, mirele a refuzat, iar iadul s-a dezlănțuit: familiile celor doi, departe de a calma lucrurile, s-au implicat într-o încăierare, cu insulte și pumni. Garda Civilă a intervenit pentru a pune punct violențelor.

În acest timp, mireasa a început să spargă farfurii și pahare. Însă aceasta nu a fost singura ei izbucnire de frustrare din ziua respectivă.

Femeia ar fi întreținut relații sexuale în baia localului cu un tânăr care participase la organizarea evenimentului. De asemenea, le-ar fi spus prietenilor că nu-și iubește soțul și că procedurile de divorț erau deja pregătite de avocatul ei.

Un început și un sfârșit brusc al unei povești lipsite de dragoste care, se pare, a avut și consecințe pentru familia mirelui.