Siegfried Mureșan a explicat de ce nu s-a dus la PSD, așa cum i-a cerut Sorin Grindeanu: „Nu-mi comandă mie la ce oră și unde să ne întâlnim”

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Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat miercuri, 23 septembrie, la B1TV, că nu a stabilit cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, când și unde să aibă loc întâlnirea și a precizat că el a vorbit cu PNL, USR, UDMR și minoritățile la Parlament, nu la sediile partidelor.
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„Domnul Grindeanu și cu mine nu ne-am înțeles să avem o anumită întâlnire la o anumită oră, la un anumit loc. Ceea ce ne-am înțeles, domnul Grindeanu și cu mine, este următorul lucru: am telefonat în jurul orei 11.30 și domnul Grindeanu m-a rugat să îi trimit elementele principale ale programului de guvernare. I-am spus că suntem încă în etapa în care lucrăm, lucrăm la programul principal, la programul complet de guvernare, dar că îi voi trimite liniile directoare în cursul zilei de astăzi”, a spus Siegfried Mureșan.
Și a continuat: „I-am spus că voi avea la ora 12.00 o conferință de presă, după care întâlnirea cu grupul minorităților și că mă bucur să ne vedem după aceea. Si a spus vorbim mai încolo. După care eu am avut conferința de presă, m-am întâlnit cu grupul minorităților, am lucrat la programul de guvernare să finalizăm și liniile directoare pe care le-am trimis în cursul acestei dupa-amieze domnului Grindeanu”.
Siegfried Mureșan a precizat că i-a trimis lui Grindeanu liniile directoare ale programului de guvernare „între 17.00 și 18.00” și a avut „disponibilitatea totală de a discuta cu domnia sa și le-am trimis și presei, le-am făcut și publice”.
„Sunt sigur că domnul Grindeanu și cu mine o să avem ocazia zilele acestea să le discutăm și, da, mă bucur să purtăm această discuție”, a susținut premierul desemnat, după care a adăugat: „Mi s-ar părea firesc să mă întâlnesc și cu PSD-ul în Parlamentul României, ar fi ciudat dacă tocmai președintele Camerei Deputaților ar fugi din Parlamentul României să se întâlnească cu mine pe altundeva”.
„Am mers să vizitez partidele la grupurile lor parlamentare, am mers să discut cu parlamentarii și firesc mi se pare ca și cu Partidul Social-Democrat să avem o discuție în Parlamentul României. Dar despre acest lucru, despre locul întâlnirii, sunt sigur că domnul Grindeanu și cu mine vom avea ocazia să discutăm, dar mereu pe picior de egalitate. Eu nu-i comand domnului Grindeanu la ce oră și unde să ne întâlnim și nici domnia sa nu-mi comandă mie la ce oră și unde să ne întâlnim”, a conchis Mureșan.
Reamintim că Siegfried Mureșan a prezentat liniile directoare ale programului de guvernare fără să se consulte și cu PSD, la câteva ore după ce președintele partidului, Sorin Grindeanu, afirmase că „Siegfried Vasile Mureșan s-a angajat că îmi va trimite programul de guvernare”, dar „acest lucru nu s-a întâmplat până acum” și l-a invitat la sediul PSD pentru discuții.
Pentru că decretul de numire semnat de președintele Nicușor Dan a fost publicat în Monitorul Oficial pe 21 septembrie, Mureșan are din acel moment 10 zile la dispoziție să formeze un guvern cu care să vină în fața Parlamentului pentru votul de învestitură.
Reamintim că PSD a stabilit în ședința Biroului Permanent Naţional să nu voteze Guvernul lui Siegfried Mureșan.
Pentru a obține învestitura în Parlament, noul Cabinet are nevoie de voturile a cel puțin 233 de deputați și senatori. Deocamdată, Mureșan se bazează pe 170 de voturi (PNL, USR și UDMR). Grupul Minorităților Naționale ar putea adăuga 17 voturi, ridicând totalul la 187. Prin urmare, pentru ca Guvernul său să fie învestit, Siegfried Mureșan trebuie să mai convingă cel puțin 46 de parlamentari în următoarele zile.
România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile. Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire.
Ulterior, Nicușor Dan a făcut două nominalizări pentru funcția de premier: Eugen Tomac, care și-a depus mandatul înainte de votul din Parlament, și Adrian Veștea, al cărui guvern a fost respins pe 22 iunie.
Pe 5 septembrie s-au împlinit 4 luni de când România este condusă de un guvern interimar, premier fiind tot Bolojan.
Foarte important, coaliția PSD-PNL, care s-a format în noiembrie 2021 cu girul fostului președinte Klaus Iohannis, s-a rupt în aprilie 2026, după 5 ani.
Cronologia evenimentelor după ce Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai
Ilie Bolojan conduce Guvernul din iunie 2025 și Partidul Național Liberal din iulie 2025, în calitate de președinte cu puteri depline.