Fosta președintă USR și candidată la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, Elena Lasconi, l-a criticat pe președintele Nicușor Dan, care în urmă cu 5 zile a fost filmat când își aranja șosetele lângă Volodimir Zelenski.

„E o catastrofă. Deci, eu nu pot să înțeleg cum te duci tu la o întâlnire importantă cu Zelenski lângă tine și tu tragi de șosetele alea și nici măcar nu erau lăsate. Și dacă erau lăsate, mă, și dacă rămâi desculț, stai demn acolo și ascultă pe cineva. Ce respect ai pentru persoana care vorbește, pentru Zelenski, pentru... Doamne, ferește-mă...”, a spus Elena Lasconi la Digi24.

„Nu se poate așa ceva. Deci, suntem de râsul lumii”, a adăugat ea.

Reamintim că, pe 18 septembrie, preşedintele Nicuşor Dan a participat la Summitul inaugural al Iniţiativei pentru Integrare Carpatică, în Ucraina, la invitaţia omologului Volodimir Zelenski.

La un moment dat, o jurnalistă ucraineană l-a filmat pe Nicușor Dan în timp ce își aranja șosetele lângă președintele ucrainean. Șeful statului a ridicat pe rând câte un picior, iar Zelenski a întors de două ori capul să se uite.

Reamintim că Elena Lasconi a devenit președinta USR în iunie 2024 și a rezistat aproape un an, până la alegerile prezidențiale din mai 2025. Mai întâi, însă, Lasconi a candidat în primul tur al prezidențialelor din noiembrie 2024. Președinta USR din acel moment s-a clasat pe locul doi, după Călin Georgescu, iar fostul premier PSD, Marcel Ciolacu, deși era favoritul sondajelor, a ieșit pe locul 3. Dar CCR a anulat aceste rezultate în decembrie 2024.

Ulterior, la alegerile prezidenţiale din mai 2025 (primul tur), Lasconi a obținut doar 2,7% din voturi, clasându-se pe locul 5, după George Simion, Nicușor Dan, Crin Antonescu și Victor Ponta, motiv pentru care și-a dat demisia de la șefia USR.