Tot mai mulți turiști își înfășoară pașapoartele în folie de aluminiu, în încercarea de a-și proteja datele. Avertismentul specialiștilor în securitate

O tendință neobișnuită apărută pe platformele de socializare precum TikTok și Reddit stârnește controverse aprinse în rândul comunităților de călători și creează blocaje neașteptate la punctele de verificare din aeroporturi. Din ce în ce mai mulți turiști au început să își înfășoare pașapoartele în folie de aluminiu înainte de a pleca în vacanță, convinși că astfel își protejează datele personale împotriva hackerilor.

Această practică este alimentată de teama că persoane răuvoitoare ar putea folosi cititoare mobile pentru a scana de la distanță informațiile confidențiale stocate în microcipul documentelor de călătorie. Documentele moderne de identitate și pașapoartele emise la nivel european conțin un cip RFID integrat. Acest cip wireless permite autorităților de frontieră să efectueze verificări rapide și securizate la punctele de control, relatează publicația Euronews.

În interiorul cipului sunt stocate date extrem de importante, cum ar fi fotografia digitală a titularului, numele complet, data și locul nașterii, sexul, înălțimea, precum și amprentele digitale prelevate la eliberarea documentului.

Teama turiștilor este că aceste date ar putea fi interceptate simplu, prin trecerea pe lângă un dispozitiv de scanare ascuns în hainele unui necunoscut.

Specialiștii în securitate cibernetică și autoritățile de profil asigură însă că un astfel de scenariu este aproape imposibil în condiții normale de călătorie. Cipul RFID funcționează pe o rază extrem de redusă de acțiune.

Pentru ca un cititor să poată accesa datele, acesta ar trebui să fie lipit fizic de coperta pașaportului, într-un mod similar cu cel utilizat la plățile contactless cu cardul bancar la POS.

Deși folia de aluminiu poate acționa teoretic ca o barieră improvizată împotriva undelor radio, experții consideră că măsura este complet inutilă și aduce mai multe dezavantaje decât beneficii.

Înfășurarea și desfășurarea repetată a documentelor la controalele de securitate din aeroporturi nu face decât să întârzie procesul de îmbarcare și să genereze cozi mari la gheretele poliției de frontieră.

În plus, normele de protecție a datelor la nivelul Uniunii Europene sunt extrem de severe. Informațiile sensibile, cum sunt amprentele digitale, rămân stocate exclusiv pe cipul documentului și nu sunt salvate în baze de date centrale, datele de producție fiind șterse definitiv de autorități imediat după eliberarea pașaportului către titular.