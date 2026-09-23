O destinație populară printre români interzice măștile de snorkeling pentru întreaga față. Riscurile la care se supun turiștii care le poartă

Măștile de snorkeling care acoperă întreaga față au devenit un accesoriu extrem de popular printre turiștii care își petrec vacanțele pe litoral. Ușurința cu care pot fi folosite, permițând respirația naturală atât pe nas, cât și pe gură, le-a transformat în alegerea preferată a celor care doresc să admire barierele de corali.

În Egipt, unde snorkelingul reprezintă una dintre principalele atracții turistice, acest tip de echipament este întâlnit la tot pasul. Cu toate acestea, o decizie recentă luată în stațiunea Marsa Alam a luat prin surprindere numeroși călători, relatează publicația polonă Fakt, parte a trustului Ringier.

Pe plaja ce aparține complexului JAZ Lamaya Resort a fost amplasat un panou informativ prin care utilizarea măștilor full-face este strict interzisă în apă. Indicatorul afișează imaginea unei măști tăiate de o linie roșie și mesajul clar că aceste dispozitive nu mai sunt permise pentru explorarea Mării Roșii în zona respectivă.

Sursă foto: Facebook/ JAZ Lamaya Resort Guests

Conducerea complexului justifică măsura prin trei argumente principale legate de siguranța înotătorilor. În primul rând, este menționată dificultatea de a respira corespunzător în timpul efortului fizic susținut. În al doilea rând, există un risc crescut de acumulare a dioxidului de carbon în interiorul măștii. Nu în ultimul rând, specialiștii atrag atenția asupra imposibilității de a scoate rapid echipamentul de pe față în cazul unei situații de urgență.

Avertismentele nu reprezintă doar o decizie izolată a unui singur hotel, ci se bazează pe analize derulate la nivel internațional. Siguranța acestor măști de snorkeling a fost analizată în detaliu de organizații precum Divers Alert Network, în urma raportării unor incidente neplăcute în timpul sesiunilor de snorkeling.

De asemenea, studii publicate în revista de specialitate „Diving and Hyperbaric Medicine” arată că anumite modele construite deficitar pot determina respirarea aerului deja expirat, crescând periculos concentrația de dioxid de carbon.

Un risc crescut apare în special atunci când persoana din apă începe să respire accelerat din cauza efortului, când apa pătrunde accidental în interiorul măștii sau în momente de panică, când îndepărtarea rapidă a dispozitivului este critică pentru salvare.

Experții precizează totuși că nu toate măștile full-face prezintă aceleași pericole, calitatea materialelor și designul jucând un rol esențial. Serviciile de salvare acvatică din Hawaii au punctat că nu există dovezi suficiente pentru a considera aceste măști drept cauză directă a înecurilor, însă au reconfirmat existența riscurilor tehnice legate de acumularea de gaze și echiparea greoaie. Tocmai de aceea, achiziția unui astfel de echipament trebuie făcută exclusiv din surse verificate și autorizate.