Viața în una dintre cele mai izolate regiuni ale planetei impune o rigoare aproape militărească atunci când vine vorba de supraviețuire. În comunitatea Eagle din Alaska, pregătirile pentru iarnă nu sunt o simplă alegere, ci o condiție esențială pentru a trece cu bine peste cele șase luni de frig extrem.

Mai puțin de o sută de locuitori

Pentru o familie din Alaska, SUA, pregătirea sezonului rece înseamnă o expediție masivă de cumpărături și un buget de peste 4.000 de dolari alocat strict alimentelor și resurselor de primă necesitate.

În Eagle, o mică localitate din nordul îndepărtat cu o populație de mai puțin de o sută de locuitori, iarna transformă complet peisajul și taie orice cale terestră de acces.

În acest context, membrii familiei sunt nevoiți să se gospodărească timp de șase luni fără a avea posibilitatea de a ajunge la un supermarket sau la un magazin alimentar de unde să își refacă stocurile, relatează Il Messaggero.

Fiecare gram este folosit cu chibzuință

În coșul de cumpărături al familiei ajung predominant produse esențiale: cantități mari de carne, unt, brânză, dar și alte alimente de bază necesare pentru menținerea unui aport caloric ridicat, absolut obligatoriu la temperaturile extrem de scăzute din regiune.

De-a lungul anilor, Olivia, mama familiei, a învățat să facă estimări tot mai exacte privind consumul zilnic al celor dragi.

Prin monitorizarea atentă a meselor și a stocurilor din perioadele anterioare, ea reușește să planifice fiecare ingredient în parte, astfel încât familia să aibă asigurat tot necesarul alimentar pe parcursul întregului sezon de izolare din Eagle.

„Anul trecut am rămas fără unt, dar anul acesta plănuiesc să cumpăr o cantitate dublă”, spune ea.

Ține evidența într-un tabel Excel

Ca să nu rămână fără provizii, Olivia ține evidența tuturor produselor într-un tabel Excel.

„De exemplu, cumpăr opt recipiente mari de smântână și aloc câte unul pentru fiecare lună, plus unul de rezervă pentru gătit în perioada sărbătorilor. Fac același lucru cu brânza, untul și așa mai departe. Încerc să stabilesc cât putem folosi în fiecare lună și fac tot posibilul să respect planul”, explică femeia.

În situația în care unele produse se termină, familia nu este complet izolată. De luni până vineri, un avion poștal poate aduce lucrurile de care au nevoie, dar totul este contracost.

„Merită să aducem totul înainte ca drumul să se închidă, astfel economisim costul transportului cu avionul, dar sunt recunoscătoare că avem această opțiune atunci când rămânem fără ceva. Și prețurile pot deveni foarte mari”, precizează Olivia.

Legume cultivate în casă și vânătoarea de caribu

Pe lângă cumpărăturile masive făcute înainte de venirea primului val de îngheț, o parte esențială din stocurile de hrană este asigurată prin propria muncă a membrilor familiei.

În timpul sezonului cald, Olivia cultivă legume rezistente și potrivite pentru clima din regiune, cum sunt cartofii, salata, napii și varza, pe care le depozitează cu grijă pentru iarnă.

Când temperaturile exterioare scad drastic și grădina din curte devine inaccesibilă, femeia mută producția în interiorul casei.

Folosind un sistem hidroponic modern, ea reușește să cultive salată și verdețuri proaspete pe tot parcursul lunilor de iarnă, oferind familiei aportul necesar de vitamine fără a depinde de stocurile din conserve.

O altă resursă vitală pentru menținerea rezervelor de hrană o reprezintă vânătoarea de caribu, o activitate tradițională care continuă și în timpul lunilor geroase. Carnea obținută în urma vânătorii este ulterior procesată și pregătită acasă, fiind integrată în diverse preparate culinare conservate pe termen lung.

La prima vedere, traiul timp de mai multe luni cu drumul închis poate părea o formă de izolare. Pentru Olivia însă, realitatea este foarte diferită.