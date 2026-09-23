Președintele Nicușor Dan a avertizat miercuri seară, din New York, clasa politică asupra faptului că o eventuală respingere a Guvernului Mureșan la votul de învestitură ar demonstra o lipsă de seriozitate din partea partidelor.

Nicușor Dan a ținut doar o scurtă declarație de presă la New York fără să atingă și subiecte interne și fără să ia întrebări din partea presei.

Întrebat ulterior de reporterii Antena 3 despre posibilitatea dizolvării Parlamentului în cazul unui blocaj politic, șeful statului nu a respins total ideea, dar a spus că nu își dorește declanșarea unor alegeri anticipate în acest moment.

„Eu îndemn partidele - pentru că e o chestiune serioasă, totuşi - îndemn partidele la dialog. Nu l-am prea văzut în ultimele luni. Dizolvarea Parlamentului nu este ceva ce eu să-mi doresc. Asta înseamnă câteva luni în plus de incertitudine şi cred că românii... tot timpul, când eşti politician, încerci să faci ceea ce-şi doresc cetăţenii şi cetăţenii în momentul ăsta îşi doresc să se termine criza asta într-un fel sau altul şi felul ăsta nu poate să fie decât unul negociat de partide. Ăsta este răspunsul. (...) Alegerile anticipate sunt rele în primul rând pentru cetăţeni, după aceea şi pentru partide. Când eşti politician trebuie să te uiţi la ce vor cetăţenii. E o stare de insecuritate şi cred că e momentul să închidem criza asta”, a afirmat Nicuşor Dan, într-un interviu acordat pentru Antena 3, miercuri seară, la finalul vizitei la New York.

Președintele, care s-a declarat de mai multe ori un adversar al alegerilor anticipate, a precizat și marți că, în cazul în care propunerea nu va trece de Parlament, există și alte variante pentru formarea unui nou guvern, inclusiv un Executiv tehnocrat sau o rotativă.

Nicușor Dan spune că a încercat să liniștească investitorii americani față de situația politică din România

Aflat la New York cu ocazia Adunării Generale a ONU, președintele Nicușor Dan a prezentat un scurt bilanț al prezenței delegației României, evidențiind principalele momente ale vizitei sale.

Președintele spune că a transmis un mesaj de reasigurare a investitorilor internaționali, prezentând România drept una dintre cele mai dinamice și sigure destinații de afaceri din Europa.

Șeful statului a subliniat că alinierea țării la standardele OCDE, mediul economic stabil și forța de muncă înalt calificată în domenii strategice – precum inteligența artificială, robotica și securitatea cibernetică – reprezintă garanții solide pentru atragerea și consolidarea prezenței companiilor globale de top.

Pe lângă acest puternic semnal de încredere transmis mediului economic și apelul la apărarea democrației în fața manipulărilor online, el a reconfirmat sprijinul ferm pe care România îl acordă Ucrainei și Republicii Moldova în actualul context geopolitic.

Siegfried Mureșan nu își va depune mandatul și promite că nu va crește taxele

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a asigurat că, în cazul învestirii sale, va menține cota unică și nu va majora taxele pe durata întregului mandat, excluzând o creștere a TVA și vizând chiar o revenire la pragul de 19% atunci când situația economică o va permite.