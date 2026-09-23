De la întrebările fundamentale despre existență și etică, până la ideile care au schimbat cursul istoriei și au format lumea modernă, filosofia nu mai este doar un domeniu rezervat academicilor. Colecția „Descoperă Filosofia” aduce marile opere și concepte ale celor mai importanți gânditori ai omenirii într-un format clar, accesibil și riguros, direct în biblioteca cititorilor pasionați de cunoaștere.

Într-o lume tot mai complexă, căutarea răspunsurilor la marile dileme umane rămâne la fel de actuală. Fie că ești student, pasionat de științe umane, psihologie și cultură generală sau pur și simplu un cititor dornic să înțeleagă mai bine ideile care au sculptat societatea, colecția „Descoperă Filosofia” reprezintă o oportunitate unică de a redescoperi marii gânditori ai tuturor timpurilor.

Rigurozitate academică într-un stil accesibil

Fiecare volum al colecției are 144 de pagini și o copertă cartonată elegantă, fiind conceput pentru a îmbină rigoarea academică cu o abordare accesibilă publicului larg. Fiecare carte este dedicată biografiei, operelor și ideilor centrale ale unui singur filosof. Colecția debutează cu primul volum dedicat lui Nietzsche, disponibil la prețul promoțional de doar 9,99 LEI. Acesta este urmat de volumul dedicat lui Platon, la prețul special de 19,99 LEI. În continuare, cititorii se vor putea bucura de volumele dedicate lui Kant, Descartes și Voltaire, la prețul regular de 34,99 LEI per volum.

Colecția de cărți „Descoperă Filosofia”

Aparția este o dată la două săptămâni pentru primele 4 volume, urmând ca ulterior distribuția să devină săptămânală.

Colecția de cărți „Descoperă Filosofia”

Puncte de vânzare și beneficii pentru abonații online

Cărțile din colecție pot fi găsite la nivel național la chioșcuri și online pe colectii.libertatea.ro .

Colecția de cărți „Descoperă Filosofia”

Pentru a-ți asigura întreaga colecție fără efort, te poți abona online pe colectii.libertatea.ro . Pe lângă livrarea comodă, abonații primesc cadouri speciale pe parcursul colecției, precum un set de semne de carte tematice la volumul 5, un carnet de note la volumul 25 și o cană personalizată cu ilustrațiile marilor filosofi la volumul 53.